Первопроходец: самый большой корабль в мире

Так случилось, что за контейнеровозами и супертанкерами закрепилась слава самых больших судов. Но куда менее заметные корабли, предназначенные для выполнения технических и производственных работ, давно обошли их по этим параметрам. И в зависимости от поставленных целей они становятся все больше и больше. Спущенный на воду новый рекордсмен судно «Первопроходец» (Pioneering Spirit), принадлежащее швейцарской компании, — гигантский строительно-монтажный катамаран, не имеющий аналогов в современном судостроительстве. Мы решили разобраться подробнее, как и зачем был построен этот повелитель волн, ширина которого превосходит длину футбольного поля.

Характеристики

Первопроходец — это судно гигантских размеров. Достигающий 124 метра в ширину и 382 в длиной, он по своим параметрам сравнялся с известным Эмпайр-стейт-билдинг, а его ширина превосходит длину футбольного поля. Грузоподъемность велика даже для кораблей такого же типа — 48 тысяч тонн. Стоимость проекта тоже идет на рекорд и составляет почти 3 миллиарда долларов.

Предназначение

В отличие от нефтяных танкеров или судов-контейнеровозов, крановые суда специализируются на перевозке многотонных грузов и принимают участие в морском строительстве. Данное судно будет использоваться для установки нефтяных и газовых платформ.

Этап строительства

Заказчиком самого большого в мире судна-крана является компания Allseas, которая не собирается останавливаться на достигнутом: следующий сооруженный ими корабль будет иметь в ширину 160 метров и 400 метров в длину. Новое судно будет сдано в эксплуатацию не позже 2020 года. Строительство гигантов ведется на верфях в Южной Корее

Маршрут

Построенный в доках Южной Кореи Первопроходец был отправлен в Роттердам для финальной доводки и спуска на воду. Из зоны Маасфлакте-2, где для нового корабля был построен специальный сухой док, гигантский морской кран отправится в Кейптаун , а потом на свое первое задание.

Команда

Обслуживает катамаран команда из 571 человека, в числе которых моряки, инженеры, специалисты по подъему и установке морских буровых платформ и вспомогательный персонал.

Силовые установки

Необходимую для движения судна энергию вырабатывают восемь дизельных двигателей MAN, мощностью 11.2 МВт каждый, которые сгруппированы в отдельных отсеках попарно. Электрическая энергия, вырабатываемая электрогенераторами, заставляет вращаться лопасти 13 силовых установок, мощностью 5.5 МВт, изготовленных компанией Rolls Royce, и их мощности достаточно для разгона судна до скорости 14 узлов.

История с именем