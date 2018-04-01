МИД Латвии обвинил Россию в создании напряжения в Балтийском регионе 

В латвийском МИД считают, что ракетные учения России в Балтийском море способствуют увеличению напряжения в регионе.
Сообщение пресс-секретаря МИД Латвии Гинтса Егерманиса передает «Интерфакс» со ссылкой на BNS. По мнению официальной Риги, РФ не в полной мере обеспечило другие государства региона информацией о своих учениях, что делает обстановку в Балтийском море напряженной: «В настоящее время преждевременно судить, каким образом будут проходить эти испытания. Российская сторона не предоставила исчерпывающей информации об учениях — она объявила об учениях с соблюдением всех процедур, но делает это в зонах, где ранее это не делалось, поэтому у всех окружающих стран возникают вопросы».
По мнению латвийского МИД, подобными учениями Россия пытается демонстрировать миру свою силу, что следует расценивать как очередную провокацию со стороны Москвы.