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В КВЦ «Патриот» прошло заседание Научно-координационного совета по развитию технических средств обучения Вооруженных Сил России
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В КВЦ «Патриот» прошло заседание Научно-координационного совета по развитию технических средств обучения Вооруженных Сил России 

ТК «Звезда» 26 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
С докладами выступили руководители секций развития технических средств обучения номенклатуры Сухопутных войск, ВКС, ВМФ и другие.
В КВЦ «Патриот» прошло заседание Научно-координационного совета по развитию технических средств обучения Вооруженных Сил России.
Оно было организовано Главным управлением боевой подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации.
В начале заседания начальник Главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил России Иван Бувальцев представил собравшимся назначенного Генеральным директором Научно-производственного объединения «РусБИТех» (разработка технических средств обучения) Пустового Виктора Ивановича. «Искренне рад, что назначен человек, который является настоящим профессионалом и находится в теме тех вопросов, которые мы обсуждаем», — добавил Иван Бувальцев.
Далее он довёл программу работы Научно-координационного совета и определил порядок работы её секций.
«С каждым готом возрастает количество и интенсивность проведённых мероприятий по подготовке Вооружённых Сил Российской Федерации. В связи с этим сегодня на первое место выдвигается задача интенсификации боевой учёбы, которая заключается в совершенствовании учебных тренировочных средств. И в этом нам должен помочь военно-промышленный комплекс страны», — сказал во вступительном слове начальник Главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил России генерал-лейтенант Иван Бувальцев, обозначив одно из направлений работы Научно-координационного совета.
«Сегодня в войска поступают новейшие образцы вооружения, что предъявляет высокие требования к уровню подготовки войск и обученности личного состава. Для этого требуется создание необходимых технических средств обучения обеспечивающих как одиночную подготовку военнослужащих в учебных заведениях, так и подготовку подразделений всех уровней до батальона включительно», — сказал председатель научно-координационного совета по развитию технических средств обучения Вооружённых Сил Дмитрий Горбатенко.
Далее с докладами выступили руководители секций развития технических средств обучения номенклатуры Сухопутных войск, ВКС и ВМФ, а затем — представители предприятий промышленности, участвующих в разработке и производстве ТСО для Вооружённых Сил.
Завершилась заседание Научно-координационного совета поездкой на полигон в Алабино для демонстрации лазерных ими­таторов стрельбы и поражения.
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