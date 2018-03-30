Команда Михайловской военной артиллерийской академии стала победителем Всеармейской олимпиады по иностранному языку

В торжественной церемонии закрытия и награждения победителей принял участие статс-секретарь — заместитель Министра обороны Николай Панков.

В Военном университете Министерства обороны РФ с 26 по 30 марта проходил всеармейский этап IV Международной олимпиады среди курсантов высших военно-учебных заведений Минобороны России по иностранному языку.

В торжественной церемонии закрытия и награждения победителей принял участие статс-секретарь — заместитель Министра обороны Николай Панков.

За звание лучших среди знатоков иностранных языков состязались 55 команд, представлявшие 37 учебных заведений Минобороны России и 5 гражданских вузов страны, осуществляющих подготовку кадров для военного ведомства (хозяева первенства выступали вне конкурса).

Особенностью олимпиады стало то, что впервые в ней принимали участие 11 женских команд, а также команды военных и гражданских учебных заведений с профильной подготовкой. Конкурсанты, а их в Москву прибыло более 200 из 23 городов России , от Владивостока до Калининграда , соревновались как в личном, так и в командном зачете, отстаивая в напряженной интеллектуальной борьбе честь своего вуза.

В абсолютном командном первенстве 1 место и право выступать от Российской Федерации на финальном (международном) этапе Олимпиады в 2019 году завоевала команда Михайловской военной артиллерийской академии.

Дипломы и ценные подарки победителям вручил заместитель Министра обороны Николай Панков.

Второй стала команда Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» . Третье место заняла команда Военной академии войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации имени Маршала Советского Союза А. М. Василевского.

В личном первенстве по итогам первого тура Олимпиады в категории команд с общей подготовкой 1 место занял младший сержант Александр Кузьмин (Московское высшее общевойсковое командное училище), вторым стал курсант Пензенского филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева Игнат Ковтюх, третьим — курсант Военной академии войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации имени Маршала Советского Союза А. М. Василевского Никита Васенков.

В командном первенстве по итогам первого тура Олимпиады победителями среди команд с общей подготовкой стала команда Военной академии войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации имени Маршала Советского Союза А. М. Василевского. Второе место завоевала команда Пензенского филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева. Третье место досталось команде Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева.

Второй тур «Зарубежная печать сообщает» в категории команд с общей подготовкой в личном первенстве выиграл студент Балтийского государственного технического университета «Военмех им. Д. Ф. Устинова» Алексей Волошин, серебро — у курсанта филиала Военного учебно-научного центра Военно-Морского Флота «Военно-морская академия» (г. Калининград) Александра Украинцева, бронза досталась курсанту Михайловской военной артиллерийской академии Артему Зекунов.

В командном первенстве в этой категории победу добыла команда Военной академии войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации имени Маршала Советского Союза А. М. Василевского. Призы за второе место были вручены команде Военной академии связи имени Маршала Советского Союза С. М. Буденного. Третьей стала команда филиала Военного учебно-научного центра Военно-Морского Флота «Военно-морская академия» (г. Калининград).

В третьем туре в категории команды с общей подготовкой — «Рассказ об увиденном» призерами личного первенства стали студент Балтийского государственного технического университета «Военмех им. Д. Ф. Устинова» Алексей Волошин, студент Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Вадим Абсалямов и сержант Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» Александр Прихотько.

В командном первенстве победил коллектив Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», вторыми стала команда Краснодарского высшего военного училища имени генерала армии С. М. Штеменко, третьи — представители Московского высшего общевойскового командного училища.

В четвертом, заключительном туре в категории команд с общей подготовкой — «За столом переговоров», первенство возглавил коллектив Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», серебро у команды Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова, бронза — у команды филиала Военной академии ракетных войск стратегического назначения им. Петра Великого ( г. Серпухов ).

В номинации «Лучшая женская команда» победил представители Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко.

В личном и командном первенствах в категории команд с профильной подготовкой, в котором состязались курсанты (студенты), проходящие обучение по образовательным программам подготовки переводчиков места распределились следующим образом: первое место — команда Московского государственного лингвистического университета, второе — команда Национального исследовательского Томского государственного университета, а третьими стала команда Московского государственного института международных отношений . В личном зачете первенствовал студент Московского государственного лингвистического университета Вячеслав Сухадоев, вторым стал студент Национального исследовательского Томского государственного университета Даниил Белов, третьим — студент Московского государственного лингвистического университета Даниил Сыпченко.

Победителям в различных номинациях и абсолютном первенстве были вручены дипломы и ценные подарки.

В торжественной церемонии закрытия и награждения победителей принял участие статс-секретарь — заместитель министра обороны Российской Федерации генерала армии Николай Панков, который вручил дипломы и ценные подарки победившей в абсолютном первенстве команде Михайловской военной артиллерийской академии.

Первый заместитель начальника Главного управления кадров Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Юрий Бобров , вручив награды победителям, объявил о закрытии олимпиады.

Церемония закрытия Всеармейского этапа олимпиады транслировалась по системе конференц-связи.