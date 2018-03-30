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«Уралтрансмаш» получил свидетельство о регистрации товарного знака «Мста-С»
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«Уралтрансмаш» получил свидетельство о регистрации товарного знака «Мста-С» 

Ростех 1 час назад
Фото: Ростех
Предприятие «Уралтрансмаш», входящее в состав корпорации «Уралвагонзавод», получило свидетельство о регистрации товарного знака «Мста-С». Утвержденный бренд представляет собой название 152-мм самоходной гаубицы 2С19 на фоне стилизованной звезды, символизирующей Вооруженные силы России.
Конкурс на создание словесных товарных знаков для спецпродукции был организован в прошлом году. По его результатам в Федеральный институт промышленной собственности были направлены четыре заявки на регистрацию брендов: «Мста-С», «Акация», «Тюльпан» и «Гиацинт». Как пояснила начальник отдела патентоведения и защиты результатов интеллектуальной деятельности «Уралтрансмаша» Лариса Перельсон, товарный знак будет способствовать узнаванию и продвижению продукции на рынке. В свою очередь, правообладатель гарантирует, что все товары и услуги, предлагаемые под данным брендом, соответствуют определенным стандартам качества.
«По товарному знаку «Мста-С» получено свидетельство о государственной регистрации № 646261. Товарный знак зарегистрирован на два класса: 13 — орудия артиллерийские, орудия самоходные, минометы; 35 — реклама. По другим товарным знакам также принято решение о государственной регистрации», — пояснил главный конструктор СКБ «Трансмаш-Спецтехника» Алексей Щипанов.
«Уралтрансмаш» — одно из старейших предприятий Российской Федерации, производит самоходные артиллерийские установки, в частности «Мста-С», которая не уступает лучшим мировым образцам этого типа вооружений.
Современная боевая гусеничная машина «Мста-С» имеет мощное артиллерийское вооружение, броневую защиту, повышенный запас хода и маневренность. Машина предназначена для поражения открыто расположенных и защищенных целей: живой силы, бронированной и небронированной боевой техники, полевых фортификационных сооружений, средств ПВО и ПРО, пунктов управления противника и объектов его тыла.
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