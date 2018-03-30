ГТЛК может увеличить заказ на Ил-114-300 по контракту с ОАК еще на 50 самолетов

МУРМАНСК , 30 марта. / ТАСС /. Государственная транспортно-лизинговая компания ( ГТЛК ) рассматривает возможность увеличения объема контракта с ОАК на самолеты Ил-114-300 за счет дополнительного опциона на 50 машин. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор ГТЛК Сергей Хромагин.

Он напомнил, что компании уже подписали предварительный контракт на 50 таких самолетов.

Отвечая на вопрос, предусмотрен ли дополнительный опцион, он сказал: «Есть еще, плюс 50 мы смотрим, спрос большой».

ГТЛК и ОАК заключили соглашение о намерениях на поставку до 50 самолетов Ил-114-300 в июле 2017 года.