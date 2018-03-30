В России начали испытывать опытный образец «Деривации-ПВО»

«Есть (образец), сейчас находится на этапе предварительных испытаний», — передает РИА «Новости» слова Закаменных на выставке вооружений ArmHiTech-2018.

По данным разработчика, комплекс ЗАК-57 «Деривация-ПВО» калибром 57 миллиметров не будет иметь равных в мире, так как получит способность как поражать воздушные цели, прикрывая войска с воздуха, так и участвовать в наземных операциях. По своей эффективности ЗАК-57 мало отличается от ЗРК, а его производство и эксплуатация, по словам разработчиков, обойдутся существенно дешевле. Эксперты полагают, что новый российский комплекс будет, вероятно, создаваться на базе универсальной платформы «Армата».

При этом производственное объединение «Старт» имени Проценко уже осваивает производство снарядов для новейших комплексов.

Напомним, в среду заместитель гендиректора Рособоронэкспорта Сергей Ладыгин сообщил, что холдинг впервые предложил на экспорт новейший зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Викинг» (типа ЗРК «Бук-М3»), дальность стрельбы которого увеличена в полтора раза по сравнению с предшественником.