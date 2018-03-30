Пожарные учения прошли в 25-этажном доме на улице Энтузиастов

В ходе учения были отработаны действия по спасению людей и тушению пожара, возникшего на верхних этажах здания.

29 марта на 25-ти этажном здании на улице Энтузиастов состоялись плановые тренировочные пожарно-тактические учения. В ходе учений, которые начались в 12 часов дня, были отработаны действия по спасению людей и тушению пожара, возникшего на верхних этажах здания, сообщает пресс-служба Карелии

Согласно легенде учений в результате пожара в одной из квартир, расположенной на 10 этаже, произошло распространение огня по всей площади квартиры и создалась угроза распространения огня на фасад здания. В течение короткого времени пламенем был охвачен фасад здания на общей площади 150 кв.м. выше 10 этажа, затем началось горение окон и балконов соседних квартир, находящихся на этих этажах. Пожар сопровождался сильным задымлением путей эвакуации.

Жильцы квартиры, в которой возник условный пожар, сообщили о пожаре по телефону «01», после чего диспетчер ЕСС-01 города Петрозаводска направил к месту вызова силы и средства пожарно-спасательного гарнизона согласно «Расписания выезда» по рангу пожара №1.

По прибытии на место пожара дежурными пожарно-спасательными подразделениями была организована разведка по периметру здания и внутри его. По результатам разведки руководитель тушения пожара повысил ранг пожара и затребовал привлечения дополнительных сил и средств.

Проведение спасательных работ внутри здания было организовано звеньями газодымозащитной службы по лестничным клеткам с использованием спасательных устройств. Всего в ходе учений было эвакуировано два человека. Одновременно с этим пожарные расчеты приступили к ликвидации возгорания.

К участию в пожарно-тактических учениях были привлечены все подразделения Петрозаводского гарнизона пожарной охраны: всего 37 человека и 11 единиц техники.

Работы по ликвидации условного пожара были завершены через 50 минут после поступления сигнала о его возникновении.

Подобные учения на сегодняшний день очень актуальны, так как в городе активно развивается строительство зданий повышенной этажности. Учения в таких зданиях осложнены тем, что проведение поисково-спасательных работ и работ по тушению условного пожара проводятся в местах, где работа высотной техники может быть ограничена из-за погодных условий. Так тушение пожара осуществлялось из окон, лоджий и балконов квартир вышерасположенных этажей. Подводя итоги тренировки, можно констатировать, что пожарно-спасательные подразделения справились с поставленными задачами в полном объеме, —