Авиазавод в Приморье будет ремонтировать российские самолеты из Кореи

Авиаремонтный завод в Приморье договорился с Южной Кореей о ремонте эксплуатируемых там российских самолетов, сообщает пресс-служба администрация края. О договоренности со специалистами Южной Кореи рассказал управляющий директор 322-ого авиаремонтного завода Александр Шпаков "Сейчас мы активно наращиваем производство: договорились с Южной Кореей о ремонте российских самолетов, эксплуатируемых в этой стране. Совместно с владивостокским филиалом Дубненского машиностроительного завода планируем выпускать детали для фотоаппаратов, используемых в самолетах. Также работаем над созданием центра лазерных технологий, но нам нужна федеральная поддержка", — сказал Шпаков врио губернатора Приморья Андрею Тарасенко , побывавшему на ведущем на Дальнем Востоке предприятии по ремонту самолетов и вертолетов государственной и гражданской авиации. Губернатор поручил руководству завода изучить возможность открытия сборки поршневых двигателей для судов гражданской малой авиации. Есть также идея создать центр лазерных технологий.