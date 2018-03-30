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Авиазавод в Приморье будет ремонтировать российские самолеты из Кореи
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Авиазавод в Приморье будет ремонтировать российские самолеты из Кореи 

Российская Газета 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Авиаремонтный завод в Приморье договорился с Южной Кореей о ремонте эксплуатируемых там российских самолетов, сообщает пресс-служба администрация края.
О договоренности со специалистами Южной Кореи рассказал управляющий директор 322-ого авиаремонтного завода Александр Шпаков.
"Сейчас мы активно наращиваем производство: договорились с Южной Кореей о ремонте российских самолетов, эксплуатируемых в этой стране. Совместно с владивостокским филиалом Дубненского машиностроительного завода планируем выпускать детали для фотоаппаратов, используемых в самолетах. Также работаем над созданием центра лазерных технологий, но нам нужна федеральная поддержка", — сказал Шпаков врио губернатора Приморья Андрею Тарасенко, побывавшему на ведущем на Дальнем Востоке предприятии по ремонту самолетов и вертолетов государственной и гражданской авиации.
Губернатор поручил руководству завода изучить возможность открытия сборки поршневых двигателей для судов гражданской малой авиации. Есть также идея создать центр лазерных технологий.
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