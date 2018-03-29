«Гидромаш» получит господдержку в размере 38,9 млн рублей.

НОАО «Гидромаш» получит господдержку в виде снижения ставки по налогу на прибыль в размере 38,9 млн рублей. Данное решение было принято депутатами Заксобрания Нижегородской области на заседании 29 марта.

Предприятие реализует региональный проект по производству уникальных по эксплуатационным свойствам агрегатов шасси для самолета МС-21.

Объем финансирования проекта — 592,2 млн рублей, из них собственных средств — 378 млн рублей, заемных — 214,2 млн рублей. Предполагаемый срок окупаемости — 5 лет 11 месяцев.

По словам председателя комитета регионального парламента по экономике и промышленности Олега Лавричева, реализация проекта завода «Гидромаш» обеспечит рост объемов товарного выпуска предприятия, кроме того, будет создано 20 дополнительных рабочих мест.

Справка. МС-21 (магистральный самолет 21 века) — семейство российских пассажирских самолетов нового поколения, ориентированных на самый массовый сегмент мирового рынка авиалайнеров (ближне— и среднемагистральных самолетов). В рамках программы разрабатываются самолеты МС-21-200, рассчитанный на перевозку от 132 до 165 пассажиров, и МС-21-300, который может перевозить от 163 до 211 пассажиров. В дальнейшем планируется создание самолета МС-21-400 на 212 мест. МС-21 сменит советские самолеты «Ту», «Як» и «Ан».