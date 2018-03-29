Новейший истребитель МиГ-35 представят на международной выставке ArmHiTec-2018

Ереване стартовал форум вооружений и оборонных технологий, на который корпорация «МиГ» привезла свой перспективный авиационный комплекс.

Корпорация «МиГ» примет участие во второй международной выставке вооружения и оборонных технологий ArmHiTec-2018, которая пройдет с 29 по 31 марта в Армении

«Выставка в Ереване — хорошая площадка для установления кооперации между представителями промышленных предприятий Европы и Ближнего Востока», — заявил гендиректор АО «РСК „МиГ“ Илья Тарасенко

По его словам, корпорация представит на выставке модель новейшего авиационного комплекса МиГ-35 и проведет переговоры с перспективными партнерами.

»Мы ожидаем повышенный интерес к новому истребителю МиГ-35, который обладает высоким экспортным потенциалом», — пояснил он.

На ArmHiTec-2018 соберутся военные делегации, ведущих представителей промышленности и деловых кругов стран Европы и Ближнего Востока для обмена идеями в области создания и реализации новейших образцов техники.