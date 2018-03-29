Ещё
Новейший истребитель МиГ-35 представят на международной выставке ArmHiTec-2018
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Новейший истребитель МиГ-35 представят на международной выставке ArmHiTec-2018 

ТК «Звезда» 25 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В Ереване стартовал форум вооружений и оборонных технологий, на который корпорация «МиГ» привезла свой перспективный авиационный комплекс.
Корпорация «МиГ» примет участие во второй международной выставке вооружения и оборонных технологий ArmHiTec-2018, которая пройдет с 29 по 31 марта в Армении.
«Выставка в Ереване — хорошая площадка для установления кооперации между представителями промышленных предприятий Европы и Ближнего Востока», — заявил гендиректор АО «РСК „МиГ“ Илья Тарасенко.
По его словам, корпорация представит на выставке модель новейшего авиационного комплекса МиГ-35 и проведет переговоры с перспективными партнерами.
»Мы ожидаем повышенный интерес к новому истребителю МиГ-35, который обладает высоким экспортным потенциалом», — пояснил он.
На ArmHiTec-2018 соберутся военные делегации, ведущих представителей промышленности и деловых кругов стран Европы и Ближнего Востока для обмена идеями в области создания и реализации новейших образцов техники.
ТК «Звезда»: последние новости
В Минобороны рассказали об арктических полетах к Америке впервые со времен СССР «Юнармия» Севастополя пополнила свои ряды Элитные разведподразделения Северного флота выяснили, кто из них лучший: видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Это шок»: Захарова о презентации Британии219
«С чего это я должен их жалеть?»270
Блогер Варламов задержан в Москве317
Число пострадавших в Кемерово возросло217
Россия приготовила ответ США318
Видео
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
01:37
СМИ: Путин решил судьбу Тулеева
Политика Пожары
01:17
МиГ-31 «предотвратили бомбежку» в Арктике
Армия Оружие
00:58
Трампа подняли на смех за новое прозвище
В мире США
03:44
Группа «ВИА Гра» переживает новую утрату
Шоу-бизнес
00:50
Задержан экс-депутат, избивший DJ Smash
Происшествия Криминал
00:16
В московском метро произошел сбой
Новости Москвы Происшествия
01:00
Бузова исчезла после пожара в «Зимней вишне»
Шоу-бизнес
00:33
«С чего это я должен их жалеть?»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение