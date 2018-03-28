Военный комиссар Подмосковья ответит на вопросы жителей о весеннем призыве 11 апреля

Горячая линия с военным комиссаром Московской области генерал-майором Вячеславом Мирошниченко пройдет 11 апреля, жители региона смогут задать свои вопросы о весеннем призыве, говорится в документе военного комиссариата Московской области, который имеется в распоряжении РИАМО

«В связи с началом 1 апреля 2018 года весеннего призыва граждан на военную службу 11 апреля в военном комиссариате Московской области проводятся горячая линия и пресс-конференция по вопросам весеннего призыва», — говорится в документе.

Горячая линия для жителей Подмосковья по вопросам весеннего призыва на военную службу пройдет 11 апреля с 11:00 до 12:00. На все вопросы ответит военный комиссар Московской области Вячеслав Мирошниченко и другие должностные лица военного комиссариата. Телефоны горячей линии: 8 (495) 332-70-60, 8 (495) 332-70-62.

После окончания горячей линии начнется пресс-конференция. Она пройдет в военном комиссариате Московской области по адресу: город Москва, улица Малая Юшуньская, дом 1, корпус 2.