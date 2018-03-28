Ещё
Военный комиссар Подмосковья ответит на вопросы жителей о весеннем призыве 11 апреля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Военный комиссар Подмосковья ответит на вопросы жителей о весеннем призыве 11 апреля 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Горячая линия с военным комиссаром Московской области генерал-майором Вячеславом Мирошниченко пройдет 11 апреля, жители региона смогут задать свои вопросы о весеннем призыве, говорится в документе военного комиссариата Московской области, который имеется в распоряжении РИАМО.
«В связи с началом 1 апреля 2018 года весеннего призыва граждан на военную службу 11 апреля в военном комиссариате Московской области проводятся горячая линия и пресс-конференция по вопросам весеннего призыва», — говорится в документе.
Горячая линия для жителей Подмосковья по вопросам весеннего призыва на военную службу пройдет 11 апреля с 11:00 до 12:00. На все вопросы ответит военный комиссар Московской области Вячеслав Мирошниченко и другие должностные лица военного комиссариата. Телефоны горячей линии: 8 (495) 332-70-60, 8 (495) 332-70-62.
После окончания горячей линии начнется пресс-конференция. Она пройдет в военном комиссариате Московской области по адресу: город Москва, улица Малая Юшуньская, дом 1, корпус 2.
РИАМО: последние новости
В Московской области начались командно‑штабные учения десантников Более 50 жителей Реутова пойдут служить в армию в рамках весеннего призыва Минобороны РФ изменило госпрограмму вооружения до 2027 г после послания Путина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Петербурге загорелся многоэтажный дом73
МЧС рекомендовало москвичам оставаться дома37
РФ отправила боевые самолеты к Северной Америке73
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово282
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово149
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
01:00
Пожарную систему в ТЦ «Зимняя вишня» монтировал повар-кондитер
Происшествия Пожары
00:57
Названы герои трагедии в Кемерово
Общество
01:00
Друг Скрипаля призвал «дать им умереть»
В мире Другое
00:53
Отгрузка «Терминаторов» попала на видео
Оружие Армия
02:56
Путин дал поручения Медведеву после трагедии
Политика
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
00:33
МЧС рекомендовало москвичам оставаться дома
Новости Москвы Общество
01:32
Умер Виктор Калашников
Происшествия Оружие
02:31
Людей из кинозала в «Зимней вишне» выводила контролер
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение