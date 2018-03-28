В России прошли испытания скафандра для стратосферного полета

На днях прошли первые испытания защитного скафандра для стратосферного полета на электрическом самолете SolarStratos. Сам полет запланирован на 2020 год.

Напомним, что через два года состоится миссия, целью которой станет достигнуть стратосферы на самолете, работающем на солнечной энергии, что станет рекордной высотой полета на нереактивном самолете.

Тестирование скафандра началось вчера утром, 27 марта. Испытывать скафандр в барокамере вызвался пилот Рафаэль Домжан . В барокамере постарались создать условия, схожие с полетом: подъем должен составить около 2,5 часов, пребывание в самой высокой точке — 15 минут, и на спуск понадобится около трех часов.

К продолжительному полету также добавляется и то, что маршрут самолета будет проходить по спирали над ограниченной площадью в 100 квадратных километров.

Прошел ознакомительный эксперимент, не все параметры были подтверждены, поэтому мы будем проводить тестирование еще раз, сообщили организаторы.

Специальный скафандр, протестированный Домжаном, создавался для защиты пилота от внешних воздействий, так как для экономии веса самолет не герметичен. Например, внутри салона на максимальной высоте температура сильно опустится, также упадет давление.

При возможностях человеческого тела высота более 5−6 тысяч километров может быть смертельна, а поскольку полет будет длится несколько часов, пилоту потребуется специальная защита.

Ожидается, что в стратосфере максимальная скорость самолета сможет достигнуть 250 километров в час.