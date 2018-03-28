Причиной экстренной посадки самолета «Саратовских авиалиний» стал отказ одного двигателя

Самолет ЯК‐42 авиаперевозчика «Саратовские авиалинии» экстренно сел в аэропорту Саратова . О причинах произошедшего «360» рассказала старший помощник Приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со средствами массовой информации и общественностью Майя Иванова

По ее словам, согласно предварительной информации, причиной вынужденной посадки стал отказ второго двигателя самолета.

Сегодня, 28 марта, в 09:38 минут по московскому времени воздушное судно

ЯК-42, принадлежащее авиакомпании «Саратовские авиалинии», совершило вынужденную посадку в международном аэропорту Курумоч в городе Самара . По предварительным данным, причиной вынужденной посадки стал отказ второго двигателя самолета

— Майя Иванова.

Самолет «Саратовских авиалиний» летел из Саратова в Оренбург . На его борту находилось семь членов экипажа. В настоящее время устанавливаются причины вынужденной посадки. Куйбашевская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения требования законодательства о безопасности полетов в связи с произошедшим.