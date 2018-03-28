Причиной экстренной посадки самолета «Саратовских авиалиний» стал отказ одного двигателя 

Самолет ЯК‐42 авиаперевозчика «Саратовские авиалинии» экстренно сел в аэропорту Саратова. О причинах произошедшего «360» рассказала старший помощник Приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со средствами массовой информации и общественностью Майя Иванова.
По ее словам, согласно предварительной информации, причиной вынужденной посадки стал отказ второго двигателя самолета.
Сегодня, 28 марта, в 09:38 минут по московскому времени воздушное судно
ЯК-42, принадлежащее авиакомпании «Саратовские авиалинии», совершило вынужденную посадку в международном аэропорту Курумоч в городе Самара. По предварительным данным, причиной вынужденной посадки стал отказ второго двигателя самолета
— Майя Иванова.
Самолет «Саратовских авиалиний» летел из Саратова в Оренбург. На его борту находилось семь членов экипажа. В настоящее время устанавливаются причины вынужденной посадки. Куйбашевская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения требования законодательства о безопасности полетов в связи с произошедшим.
В ночь с 27 на 28 марта лайнер авиакомпании «S7» экстренно сел в аэропорту Домодедово незадолго после взлета. Причиной стало задымление в салоне самолета. 129 пассажиров эвакуировали с помощью надувного трапа. Девять из них обратились к медицинским сотрудникам аэропорта с жалобами на ушибы, двое пострадавших также пожаловались на отравление продуктами горения.