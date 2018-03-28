Разработка эскизного проекта российской сверхтяжелой ракеты обойдется в 1,6 млрд рублей

"Разработка эскизного проекта космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса. Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) — закупка у единственного поставщика (РКК «Энергия). Начальная (максимальная) цена контракта — 1,613 млрд рублей», — отмечается в документах.

Сроки выполнения составной части опытно-конструкторских работ: начало — с даты заключения государственного контракта, окончание — 31 октября 2019 года, уточняется в материалах. Источник финансирования эскизного проекта — федеральный бюджет.

"Целями выполнения ОКР являются комплексное обоснование облика, основных характеристик, технических и технологических решений по созданию космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса, предназначенного для выведения полезных нагрузок массой не менее 80 тонн на околоземную орбиту, а также не менее 20 тонн на полярную орбиту… Луны, с началом летных испытаний в 2028 году", — отмечается в материалах.

Комплекс на Восточном

Указ о создании на Восточном комплекса был подписан ранее президентом РФ Владимиром Путиным . Концепция его создания предполагает максимальное использование уже существующих наработок. Также при разработке ракеты-носителя сверхтяжелого класса будут использованы основные элементы и технологии создаваемой ракеты среднего класса «Союз-5».

Планируется, что строительство инфраструктуры на Восточном начнется в 2026 году. По расчетам Роскосмоса, создание сверхтяжелой ракеты и строительство под нее инфраструктуры обойдется в 1,5 трлн рублей.

В то же время, как сообщали ранее в РКК «Энергия», разработка ракеты будет в 1,5 раза дешевле, чем воспроизведение советской ракеты-носителя «Энергия».

Сверхтяжелая ракета

В 2016 году на конференции в Москве гендиректор РКК «Энергия» Владимир Солнцев представил проект ракеты-носителя «Энергия-5В» сверхтяжелого класса, предназначенной для отправки пилотируемой миссии на Луну. По его словам, при создании ракеты от «Ангары-А5В» будет взята верхняя водородная ступень, от перспективной ракеты среднего класса «Союз-5» будут использованы первая и вторая ступени.

Позже источник ТАСС в ракетно-космической отрасли сообщил, что корпорацией определен примерный облик двух типов ракет, предлагаемых для реализации, — «Энергия-5В-ПТК» и «Энергия-5ВР-ПТК» со стартовой массой 2 тыс. 368 тонн и 2 тыс. 346 тонн.

Оба варианта будут способны вывести на низкую околоземную орбиту около 100 тонн полезного груза, а на окололунную орбиту — 20,5 тонны (массу «лунной» версии корабля «Федерация»). Вместо корабля «сверху» ракет может также находиться лунный взлетно-посадочный модуль.