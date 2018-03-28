Появился трейлер эпической украинской драмы о противостоянии россиянам в Крыму

Ожидается, что премьера фильма состоится на День Независимости Украины

Помимо описания событий блокады в Донузлаве, фильм повествует о нелегкой жизни украинских моряков: походе в военной форме в стриптиз, дедовщине и других тяготах и лишениях службы матросов. Однако основной акцент в фильме сделан на событиях 2014 года, когда «Черкассы» попытались прорваться из Донузлава и уйти в Одессу.

Примечательно, что не весь экипаж горел желанием уходить на Украину. 21 марта «Черкассы» покинуло два офицера, мичман и девять матросов. Взамен на корабль поднялось трое моряков с тральщика Чернигов

Командир «Черкасс» капитан третьего ранга Юрий Федаш отказался выполнять приказ командира 5 бригады надводных кораблей ВМС Украины Виталия Звягинцева, приказавшего причалить к берегу всем кораблям, находившимся в Донузлаве.

В итоге в ночь с 25 на 26 марта 2014 года при помощи двух вертолетов Ми-35 и трех катеров катер был взят штурмом. Оставшийся экипаж покинул Крым

Позже экипаж «Черкасс» перешел на буксир «Кореец». Федашу присвоили звание почетного гражданина Черкасс.