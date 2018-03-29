Lockheed Martin представила летающий дрон-заправщик

Краснодар . 29 марта — Новая Кубань. Новый беспилотный заправщик MQ-25 способен транспортировать до 6,35 тонны авиатоплива на расстояние 800 км. Взлет с палубы авианосца ему обеспечивает катапульта. Беспилотник MQ-25 благодаря наличию складных крыльев весьма компактен, по внешнему виду напоминает бомбардировщик В-2. Управляется удаленно оператором благодаря наличию специальных камер и датчиков, расположенных в носовой части устройства. ;

Фото techcult.ru В будущем MQ-25 планируют оснастить автономными системами для избежания столкновений в воздухе и самостоятельного возвращения на место базирования. Работа такого дрона значительно увеличит боевой радиус истребителей типа F/A18E/F и F-35C Joint Strike Fighter. Так, например, радиус боевого действия палубного истребителя-бомбардировщика Super Hornet после дозаправки увеличится с 725 км до 1125 км.