«Юнармия» Севастополя пополнила свои ряды 

Церемония вступления 200 севастопольских школьников и учащихся морского колледжа в ряды юнармейцев прошла на 30-й бронебашенной береговой батарее.
Церемония вступления 200 севастопольских школьников и учащихся морского колледжа в ряды юнармейцев прошла на 30-й бронебашенной береговой батарее. Именно здесь в 1941-1942 годах защищали Родину советские офицеры, солдаты и матросы Черноморского флота. Подростки стали участниками военно-патриотического движения «Юнармия» и Российского движения школьников. Каждый произнес клятву и получил знаки отличия двух организаций. Юнармейцы посетили музей береговой батареи, попробовали армейскую кашу и побывали на крейсере «Москва». Мероприятие было организовано при активной поддержке регионального отделения ДОСААФ Севастополя.