Ещё
«Юнармия» Севастополя пополнила свои ряды
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

«Юнармия» Севастополя пополнила свои ряды 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Церемония вступления 200 севастопольских школьников и учащихся морского колледжа в ряды юнармейцев прошла на 30-й бронебашенной береговой батарее.
Церемония вступления 200 севастопольских школьников и учащихся морского колледжа в ряды юнармейцев прошла на 30-й бронебашенной береговой батарее. Именно здесь в 1941-1942 годах защищали Родину советские офицеры, солдаты и матросы Черноморского флота. Подростки стали участниками военно-патриотического движения «Юнармия» и Российского движения школьников. Каждый произнес клятву и получил знаки отличия двух организаций. Юнармейцы посетили музей береговой батареи, попробовали армейскую кашу и побывали на крейсере «Москва». Мероприятие было организовано при активной поддержке регионального отделения ДОСААФ Севастополя.
ТК «Звезда»: последние новости
В Армении проведено совместное учение пожарных расчетов российской военной базы и пожарных структур республиканского МЧС Начальник Военного института железнодорожных войск и военных сообщений генерал-майор Игорь Горяинов ответил на вопросы газеты «Красная звезда» В воинских частях ЦВО прошел День пропаганды здорового образа жизни
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликованы «доказательства» Лондона по делу Скрипаля68
Захарова рассказала о провале Мэй300
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным243
Козловский назвал реальное число жертв в Кемерово412
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово8
Видео
01:17
СК опубликовал видео из сгоревшего ТЦ в Кемерово
Пожары Происшествия
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение