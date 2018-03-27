В США назвали пять видов оружия, которые изменят войну

Перечень из пяти видов оружия, уже действующего или только разрабатываемого, опубликовало издание The National Interest.

Автор сразу отмечает, что список по своей сути является неполным, поскольку учесть все аспекты проблематично. Так, например, боевой самолет пятого поколения является мощной силой, но в каких-то ситуациях может оказаться совершенно бесполезным. Вряд ли его можно назвать эффективным средством против небольших сухопутных бригад, вооруженных автоматами.

И тем не менее, пишет Коул, есть оружие, которое определяет развитие и задает новые тенденции в проведении военных операций.

Плащ-"невидимка"

Ученые далеко продвинулись в создании световозвращающих материалов, которые способны существенно снизить видимость объектов. И хотя вокруг подобных разработок много скепсиса, по словам Коула, «адаптивный камуфляж» вполне может претендовать на эффективность в боевых условиях.

Такая маскировка позволит бойцам действовать на территории противника незаметно или, по крайней мере, получить достаточно времени для занятия выгодных позиций. Кроме того, это снижает риск потерь во время операций, одновременно увеличивая способность нанести неожиданные удары по противнику. Серьезную опасность плащи-"невидимки" будут нести, если попадут в распоряжение нелегальных боевых формирований.

Электромагнитные рельсовые пушки

Установка, находящаяся в разработке с 2005 года, продемонстрировала способность доставлять снаряд со скоростью около семи тысяч километров в час на расстояние более 185 километров.

Технология обеспечивает несколько преимуществ как в наступательных, так и в оборонительных операциях. Перед рельсотроном, например, не устоит даже самая передовая система противовоздушной защиты. Кроме того, такое оружие избавляет от необходимости хранить опасные взрывчатые и легковоспламеняющиеся материалы, поскольку выстрел происходит за счет электромагнитного поля.

По данным Коула, военно-морской флот США надеется увеличить дальность действия «электропушки» до 370 километров. Но для одного залпа в этом случае потребуется шесть миллионов ампер, ученые вряд ли смогут быстро найти способ генерации такого заряда. Придется поломать голову и над материалами, из которых будут выполнены орудия.

Космическое оружие

Возможности вооружения, размещенного в космосе, аналитик называет безграничными и чудовищными. Многие технологии, над которыми работают крупные страны, навсегда останутся в научно-фантастических романах, но есть и те, которые вполне могут существовать в реальности и оказывать большое влияние на характер войны.

Одной из них является размещение орбитальных аппаратов с ядерными или неядерными излучателями электромагнитных импульсов. Атака с таких спутников может быть направлена на электрические сети, командные центры, системы управления, связи, наблюдения и разведки, необходимые для проведения военных операций.

В зависимости от размеров излучателей, космический удар может покрыть всю страну или часть ее территории. Теоретически среагировать на подобную атаку и предотвратить ее практически невозможно. Оружие такого типа может завершить войну еще до того, как на Земле между противоборствующими сторонами прозвучит первый выстрел.

Еще одна технология, к которой проявляют интерес военные разработчики, заключается в использовании высокоэнергетических космических лазеров для перехвата баллистических ракет еще в момент их запуска. Такие системы в разы эффективнее наземных средств ПРО. Готовность финансировать дорогостоящие программы по созданию космических перехватчиков, по мнению Коула, в ближайшем будущем будет расти несмотря на то, что для разработки лазерных систем предстоит решить немало технических проблем.

Гиперзвуковые ракеты

Крылатые ракет оказали чрезвычайное влияние на современные боевые действия. Но в эпоху, когда исход сражения может быть решен за минуты, этот вид вооружений начинает устаревать.

Для примера, крылатые ракеты, выпущенные в 1998 году с кораблей США в Аравийском море по объектам боевиков в Афганистане , достигли целей за 80 минут. Гиперзвуковым боеголовкам на это потребовалось бы всего 12 минут.

Китай и В Соединенных Штатах разработка подобного оружия ведется с 2001 года по программе Prompt Global Strike — «Быстрый глобальный удар». Как отмечает автор списка, Россия Индия добились больших успехов в создании таких средств. Эффективность гиперзвуковых боезарядов необычайна — попытки их перехвата, вероятнее всего, не дадут результата. Ракеты могут быть нацелены как на вывод из строя объектов командования и управления, так и на поражение мобильных сухопутных соединений.

Беспилотники

Появление интеллектуальных беспилотных аппаратов Майкл Коул называет самым важным событием в оборонной промышленности за последнее десятилетие.

Уже сегодня на дроны возлагаются задачи, которые обычно выполнялись людьми. Вмешательство человека в работу такой техники еще требуется, но ученые расширяют границы искусственного интеллекта, и возможности машин растут.

В недалеком будущем роботизированные системы станут оружием, гораздо более эффективным по многим показателям по сравнению с солдатами — в частности, по скорости реакции и принятия решения. Еще одно преимущество в передаче боевой роли машинам состоит в снижении расходов на обучение, содержание солдат, а также выплату компенсаций в случае их ранения или гибели.

Кроме того, считает аналитик, распространение дронов снижает психологический порог в применении силы. Разные страны будут работать над тем, чтобы сделать автоматизированные боевые системы более «свободными» — сторона, имеющая оружие, требующее наименьшего участия человека, будет иметь преимущество в конфликте.