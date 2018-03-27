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В Калининграде около 10-и росгвардейцев получили повышение
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В Калининграде около 10-и росгвардейцев получили повышение 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Накануне Дня войск национальной гвардии, а он отмечается в России 27 марта, в Калининграде состоялось торжественное построение бойцов.
Отличившиеся бойцы были награждены нагрудными знаками, почётными грамотами и благодарственными письмами. Около 10-и служащих получили повышение.
На самом западе России в Росгвардии около тысячи человек. Они несут службу в подразделениях ОМОНа, и СОБРа, во внутренних войсках. Есть и те, кто проходят срочную службу. Главная задача — охранять общественный порядок.
Олег Горшков, начальник управления «Росгвардии» по Калининградской области, полковник полиции.
— Сегодня личному составу созданы добротные условия для работы, для службы. Кроме того, серьёзно мы укрепились с точки зрения материальной базы. Это и вещевое довольствие, и техническое составляющее, вооружение, идёт строительство войск, и идёт непрерывно.
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