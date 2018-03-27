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В КВЦ «Патриот» состоялась военно-научная конференция, посвященная повышению эффективности топогеодезического и навигационного обеспечения Вооруженных Сил
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В КВЦ «Патриот» состоялась военно-научная конференция, посвященная повышению эффективности топогеодезического и навигационного обеспечения Вооруженных Сил 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В форуме приняли участие более 100 представителей органов военного управления, научно-исследовательских организаций, вузов, оборонной промышленности.
В КВЦ «Патриот» в Подмосковье под руководством начальника Военно-топографического управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации полковника Александра Зализнюка состоялась военно-научная конференция, посвященная повышению эффективности топогеодезического и навигационного обеспечения Вооруженных Сил.
Участникам форума предстояло обсудить и выработать предложения по совершенствованию системы топогеодезического и навигационного обеспечения, соответствующего современным требованиям и максимально реализующего боевой потенциал средств, систем, комплексов АСУ войсками и оружием различных уровней и классов.
Также шла речь о подготовке в вузах страны специалистов в области топогеодезического и навигационного обеспечения Вооруженных Сил. В конференции приняли участие более 100 научно-исследовательских организаций, учреждений высшего профессионального образования, промышленности.
Модератором конференции стал генерал-лейтенант в отставке Валерий Филатов, академик Академии военных наук Российской Федерации, доктор военных наук, профессор, лауреат премии Правительства Российской Федерации.
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