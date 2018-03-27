В КВЦ «Патриот» состоялась военно-научная конференция, посвященная повышению эффективности топогеодезического и навигационного обеспечения Вооруженных Сил

В форуме приняли участие более 100 представителей органов военного управления, научно-исследовательских организаций, вузов, оборонной промышленности.

Участникам форума предстояло обсудить и выработать предложения по совершенствованию системы топогеодезического и навигационного обеспечения, соответствующего современным требованиям и максимально реализующего боевой потенциал средств, систем, комплексов АСУ войсками и оружием различных уровней и классов.

Также шла речь о подготовке в вузах страны специалистов в области топогеодезического и навигационного обеспечения Вооруженных Сил. В конференции приняли участие более 100 научно-исследовательских организаций, учреждений высшего профессионального образования, промышленности.