В КВЦ «Патриот» состоялась военно-научная конференция, посвященная повышению эффективности топогеодезического и навигационного обеспечения Вооруженных Сил 

В форуме приняли участие более 100 представителей органов военного управления, научно-исследовательских организаций, вузов, оборонной промышленности.
В КВЦ «Патриот» в Подмосковье под руководством начальника Военно-топографического управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации полковника Александра Зализнюка состоялась военно-научная конференция, посвященная повышению эффективности топогеодезического и навигационного обеспечения Вооруженных Сил.
Участникам форума предстояло обсудить и выработать предложения по совершенствованию системы топогеодезического и навигационного обеспечения, соответствующего современным требованиям и максимально реализующего боевой потенциал средств, систем, комплексов АСУ войсками и оружием различных уровней и классов.
Также шла речь о подготовке в вузах страны специалистов в области топогеодезического и навигационного обеспечения Вооруженных Сил. В конференции приняли участие более 100 научно-исследовательских организаций, учреждений высшего профессионального образования, промышленности.
Модератором конференции стал генерал-лейтенант в отставке Валерий Филатов, академик Академии военных наук Российской Федерации, доктор военных наук, профессор, лауреат премии Правительства Российской Федерации.