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Истребители устроили дуэль над Курском
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Истребители устроили дуэль над Курском 

Российская Газета 32 минуты назад
Фото: Российская Газета
Летчики курского истребительного авиаполка отработали воздушные бои в условиях сложной радиоэлектронной обстановки, сообщили в штабе Западного военного округа.
Согласно плану учения, противник собрался нанесли удар по аэродрому базирования полка. По сигналу тревоги наземный персонал первой эскадрильи оперативно подготовил к вылету многофункциональные истребитель Су-30СМ. Летчики заняли места в кабинах и самолеты один за другим поднялись в небо.
В роли агрессора выступили маневренные истребители МиГ-29СМТ второй эскадрильи авиаполка. Им помогали наземные средства радиоэлектронной борьбы — они забивали эфир помехами, стараясь сбить наведение истребителей на цели.
Однако расстроить работу мощных радаров Су-30СМ не так-то просто: истребители нашли среди помех назначенные цели и условно поразили их электронными пусками ракет. Атака на аэродром была сорвана.
В тренировке приняли участие более 15 экипажей, выполнивших свыше 30 вылетов, и 120 с лишним человек инженерно-технического состава.
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