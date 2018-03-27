Истребители устроили дуэль над Курском

Летчики курского истребительного авиаполка отработали воздушные бои в условиях сложной радиоэлектронной обстановки, сообщили в штабе Западного военного округа.

Согласно плану учения, противник собрался нанесли удар по аэродрому базирования полка. По сигналу тревоги наземный персонал первой эскадрильи оперативно подготовил к вылету многофункциональные истребитель Су-30СМ. Летчики заняли места в кабинах и самолеты один за другим поднялись в небо.

В роли агрессора выступили маневренные истребители МиГ-29СМТ второй эскадрильи авиаполка. Им помогали наземные средства радиоэлектронной борьбы — они забивали эфир помехами, стараясь сбить наведение истребителей на цели.

Однако расстроить работу мощных радаров Су-30СМ не так-то просто: истребители нашли среди помех назначенные цели и условно поразили их электронными пусками ракет. Атака на аэродром была сорвана.

В тренировке приняли участие более 15 экипажей, выполнивших свыше 30 вылетов, и 120 с лишним человек инженерно-технического состава.