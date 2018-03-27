17 самых странных летательных аппаратов

Авиационный мейнстрим возник не единомоментно. Эксперименты в непростой сфере авиастороения велись в течение многих десятилетий. С помощью странных летательных аппаратов, перечисленных в этом материале, конструкторы исследовали принципы аэродинамики, испытывали новые инженерные решения и продвигали технологии вперед.

1. Aerodyne (1972)

Глядя на эту бескрылую машину, придуманную немецким авиационным инженером Александром Липпишом, задаешься вопросом: как ее вообще удалось поднять в воздух?

Огромный пропеллер впереди корпуса, выполнявший роль двигателя, в сочетании со стандартным кормовым оперением давал ему возможность летать, причем в беспилотном режиме — управлялся аппарат с земли.

Авангардную машину предполагалось использовать для воздушной разведки. Были проведены успешные испытания. Однако проект застопорился из-за отсутствия энтузиазма к нему бундесвера, который куда больше интересовали разработки «обитаемых» вертолетов.

Первый в мире самолет с «косым крылом» Ames Research Center и Берта Рутана испытывался в 1979–1982 годах для изучения концепции поворотного крыла асимметрично изменяемой стреловидности.

AD-1 показал, что прямое и жесткое крыло самолета может поворачиваться до 60 градусов во время полета без потери его устойчивости. По сравнению с крылом симметрично изменяемой стреловидности такая схема имеет на 11–20% меньшее лобовое сопротивление, на 14% меньшую массу и на 26% меньшее волновое сопротивление.

3. Nemeth Parasol (1934)

Nemеth Parasol («Зонтик»), построенный студентами университета Майами , продемонстрировал, что даже круглое крыло может использоваться для адекватного управления самолетом.

4. Scaled Composites Model 281 Proteus (1998)

Берт Рутан разработал этот тандемный аппарат для исследования возможности использования самолетов в качестве телекоммуникационных реле. Благодаря своей эффективной конструкции, эта модель была в состоянии летать на высоте 19,8 км более 18 часов. Однако с наступлением эры беспилотников такой самолет оказалася уже не нужен.

5. Grumman X-29 (1984)

В 1984 году Grumman X-29 доказал, что основные подъемные свойства реактивного крыла не будут скомпрометированы, даже если крылья будут направлены в противоположную сторону.

6. Vought V-173 «Flying Pancake» (1942)

Экспериментальный палубный истребитель Vought V-173 «Летающий блин» был разработан исходя из опыта Тихоокеанского театра Второй мировой войны, где США столкнулись с потребностью в корабельных самолетах, которые могли бы взлетать с коротких взлетно-посадочных полос. Vought V-173 оказался удивительно простым для управления в этих ограниченных условиях.

Однако к тому времени, когда было построено два экспериментальных самолета, война уже закончилась, и необходимость в таких машинах отпала. К тому же авиация переходила на реактивные двигатели, и самолет с маломощными поршневыми моторами уже устарел.

7. Sikorsky X-Wing (1976)

X-Wing был построен для того, чтобы совместить скорость и пропульсивные механизмы двигателя с вертикальными способностями вертолетного взлета. Испытания летательного аппарата были успешными, однако программа была свернута из-за прекращения финансирования в 1988 году.

8. Lockheed Martin P-791 (2006)

Этот аппарат был построен Lockheed Martin с целью объединить высокую скорость самолета с плавным ходом дирижабля. Вдобавок этот гибрид может брать на борт 19 пассажиров и до 20 тонн груза.

9. The Scaled Composites White Knight Two (2008)

Разработанный для запуска суборбитальных космических кораблей, The Scaled Composites White Knight Two может подняться на максимальную высоту в 21 км. Пилотирование им осуществляется из правого фюзеляжа. Virgin Galactic планирует использовать этот корабль для запуска своего SpaceShipTwo.

10. Blohm & Voss BV 141 (1938)

Этот самолет — яркое напоминание о том, что летательному аппарату в большинстве случаев необходима симметрия. Blohm & Voss BV 141 был спроектирован в Третьем Рейхе как разведывательный самолет, и хотя был успешно испытан и воспроизведен в нескольких десятках экземпляров, из-за недоступности предпочтительного двигателя он не смог конкурировать с симметричным Focke-Wulf Fw 189 и никогда не производился серийно.

11. Rutan Model 202 Boomerang (1996)

«Бумеранг» Rutan Model 202 несимметричен по совершенно иной причине. Этот самолет был придуман с целью оставаться управляемым в случае отказа любого из двух его двигателей.

12. McDonnell XF-85 Goblin (1948)

Американский реактивный самолет, создававшийся после Второй мировой войны как истребитель сопровождения, который мог бы базироваться на тяжелом бомбардировщике Convair B-36. Серийно не производился. В 1949 году его разработка наряду с другими проектами «истребителей-паразитов» прекращена в пользу создания методов дозаправки в воздухе.

13. Aero Spacelines Pregnant Guppy (1962)

Бывают ситуации, когда гигантский груз нестандартной формы нужно переместить на дальнее расстояние. Необходимость в самолете для этой цели возникла у NASA еще в период подготовки миссий Apollo. В результате на основе Boeing 377 был создан этот странный самолет, названный «Беременной гуппи».

14. H-4 Hercules 2 «Spruce Goose» (1947)

200-тонное чудовище H-4 Hercules 2 было прозвано Еловым гусем из-за своего деревянного каркаса. Тяжелый транспортный самолет является самым большим из когда-либо построенных гидросамолетов с неподвижным крылом. Спроектированный режиссером и бизнес-магнатом Говардом Хьюзом , он создан в одном экземпляре, который находится в музее в Орегоне.

15. Goodyear Inflatoplane (1956)

Считалось, что это невозможно, но в 1950-х годах Goodyear все-таки создала надувной самолет в качестве прототипа для армии США. Военные зарубили этот проект, поняв, что от боевой машины, которая может лопнуть, как воздушный шарик, толку немного. Но сама по себе идея красивая.

16. AeroJelly (2014)

Несмотря на очевидные визуальные различия, большинство летательных аппаратов построены по схожему принципу. Они поднимаются в воздух за счет вращающейся лопасти (как вертолет), либо неподвижного крыла в сочетании с двигателем (самолет).

Математик Лейф Ристроф из Нью-Йоркского университета изобрел совершенно новый метод полета. Его летательный аппарат с естественной стабилизацией AeroJelly размером немного больше ладони, работает своими четырьмя машущими крыльями, двигаясь вверх подобно медузе.

17. de Lackner HZ-1 Aerocycle (1954)

Балансирующий аэроцикл de Lackner HZ-1 был построен был построен для разведывательных миссий. Предполагалось, что пользоваться им будут неопытные пилоты после 20-минутного инструктирования. Однако аэроцикл оказался непрост в управлении, и после пары аварий от идеи его производства отказались.