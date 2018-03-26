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Комиссия командования РВСН проверит Оренбургское ракетное объединение
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Комиссия командования РВСН проверит Оренбургское ракетное объединение 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Комиссия командования Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) проверит Оренбургское ракетное объединение, говорится в сообщении Минобороны РФ.
"В соответствии с планом подготовки Ракетных войск стратегического назначения на 2018 год комплексной группой командования РВСН проводится проверка Оренбургского объединения", — говорится в сообщении.
Добавляется, что в ходе проверки будут проведены командно-штабные учения под руководством командующего РВСН генерал-полковника Сергея Каракаева.
Воинские части и подразделения будут проверены по всем критериям боевой готовности, боевого дежурства, а также будут проведены зачеты по знанию предметов боевой подготовки.
"Цель учений — оценка слаженности действий частей и подразделений соединения, практических действий и навыков командования, военнослужащих в ходе подготовки и выполнения мероприятий приведения в боевую готовность, отработки нормативов в любых условиях обстановки и времени суток", — говорится в сообщении.
Всего в проведении проверки и учений будут задействованы около 3 тысяч военнослужащих и более 300 единиц техники. Отмечается, что в учениях маскировка подвижных грунтовых ракетных комплексов будет проводиться на качественно новом уровне.
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