Новый российский корвет проекта 22160 «Василий Быков» заметили в море

По имеющимся данным, снимок был сделан 25 марта 2018 года неподалеку от Новороссийска , куда «Василий Быков» прибыл для прохождения ходовых испытаний из Керчи , где проходил достройку и дооборудование.

Проект 22160 был разработан в Санкт-Петербурге . Изначально корабли этого класса создавались для борьбы с пиратами и участия в контртеррористических операциях. Позже, с развитием проекта, стало ясно, что патрульные корабли проекта, вероятно, смогут также проводить скрытные рейды и осуществлять борьбу с диверсантами. Также есть предположение, что корветы можно будет использовать в качестве минных заградителей.

Водоизмещение кораблей проекта 22160 составляет 1800 тонн. Новые корветы способны развивать скорость до 30 узлов и могут находиться в походе до двух месяцев (за это время они могут пройти шесть тысяч морских миль).

Главной ударной силой корветов проекта 22160 станут ракеты «Калибр». Также на корабли установлены зенитные ракетные комплексы, крупнокалиберные пулеметы «Корд» и артиллерийские установки АК-147МА.

Корветы этого проекта — первые в России боевые корабли, которые строятся по модульному принципу. То есть, в зависимости от выполняемой задачи, на них можно менять оборудование и вооружение.

Экипаж новых патрульных кораблей будет состоять из 80 человек.

Ожидается, что корветы проекта 22160 будут включены в состав всех четырех российских флотов.