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Власти Севастополя анонсировали весенний призыв и отметили успехи осеннего
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Власти Севастополя анонсировали весенний призыв и отметили успехи осеннего 

Lenta.ru 37 минут назад
Фото: Lenta.ru
Итоги осеннего призыва и задачи по обеспечению организованного проведения весенней кампании 2018 года обсудили на расширенном заседании призывной комиссии Севастополя, которая прошла под председательством вице-губернатора Юрия Кривова. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в четверг, 29 марта.
«Хочу вас поблагодарить за проделанную работу, по итогам которой мы заняли седьмое место из пятнадцати в Южном военном округе. В апреле начинается весенний призыв — седьмой в новейшей истории города. Наша задача — сохранить правильный настрой на работу и выполнить ее в полном объеме, без нарушений, в установленные сроки», — сказал Юрий Кривов.
По словам военного комиссара Алексея Астахова, все задачи на осенний призыв выполнены, в войска направлены 400 граждан. Он отметил, что более 73 процентов призывников имеют высшее или среднее профессиональное образование.
«Впервые в новейшей истории города воинские команды отправлялись к месту службы самолетами военно-транспортной авиации. В этом году такая практика будет продолжена. Также при поддержке правительства Севастополя проведены торжественные отправки призывников с вручением памятных подарков», — подчеркнул Астахов.
1 апреля начинается весенняя призывная кампания, в ходе которой порядка 500 севастопольцев будут направлены в Вооруженные Силы России для прохождения службы, уточняется в сообщении.
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