Газета «Красная звезда» рассказывает о собрании Академии военных наук

В номере понедельника также сообщается о предстоящей VII Московской конференции по международной безопасности MCIS-2018

В газете размещена также информация о предстоящей VII Московской конференции по международной безопасности MCIS-2018, запланированной на 4–5 апреля этого года.

Кроме того, сообщается о работе выездной приемной Минобороны России в Крыму . На личном приеме по индивидуальным вопросам, который проходил под руководством начальника Управления по работе с обращениями граждан Натальи Белоусовой , побывало около 130 человек.