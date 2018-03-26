Газета «Красная звезда» рассказывает о собрании Академии военных наук 

В номере понедельника также сообщается о предстоящей VII Московской конференции по международной безопасности MCIS-2018
В номере понедельника публикуется материал об общем собрании Академии военных наук и выступлениях на нем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерала армии Валерия Герасимова и заместителя Министра обороны генерала армии Дмитрия Булгакова.
Сообщается о творческом вечере народной артистки России Ирины Купченко, который прошел в рамках проекта военного ведомства «Встречи с настоящими людьми» с участием Министра обороны генерала армии Сергея Шойгу.
В газете размещена также информация о предстоящей VII Московской конференции по международной безопасности MCIS-2018, запланированной на 4–5 апреля этого года.
«Красная звезда» продолжает рассказывать о российских военнослужащих, выполнявших специальные задачи в Сирийской Арабской Республике. Очередной материал посвящен заместителю командира бригады ЗВО подполковнику Алексею Павленко.
Кроме того, сообщается о работе выездной приемной Минобороны России в Крыму. На личном приеме по индивидуальным вопросам, который проходил под руководством начальника Управления по работе с обращениями граждан Натальи Белоусовой, побывало около 130 человек.
В рамках проекта «Электронная приемная», реализуемого совместно с Управлением Министерства обороны РФ по работе с обращениями граждан (Общественной приемной Министра обороны РФ), на вопрос читателя отвечает руководитель ФГКУ «Росвоенипотека» Андрей Семенюк.