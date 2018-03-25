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Гермошлем с интегрированной системой связи для экипировки «Ратник» разработают к 2025 году
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Гермошлем с интегрированной системой связи для экипировки «Ратник» разработают к 2025 году 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Боевая экипировка второго поколения «Ратник» включает в себя средства бронезащиты и боевого снаряжения, стрелковое оружие, средства прицеливания и разведки.
Шлем для боевой экипировки «Ратник» к 2025 году будет снабжен встроенной системой связи, которая позволит солдатам обмениваться различными видами информации и координировать действия бойцов в режиме реального времени. заявил председатель военно-научного комитета Сухопутных войск полковник Александр Романюта.
«Пока рано говорить о том, что все средства связи собраны в один гермошлем. Я думаю, что это будет где-то 2022-2025 год, это наша перспектива», — сказал Романюта.
Боевая экипировка второго поколения «Ратник» включает в себя средства бронезащиты и боевого снаряжения, стрелковое оружие, средства прицеливания и разведки. Она поставляется в Сухопутные, Воздушно-десантные войска и подразделения морской пехоты с 2016 года.
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