Второй прототип китайского самолета С919 будет отправлен на испытательную базу в провинции Шаньдун

Шанхай , 25 марта / Синьхуа / — Второй прототип китайского узкофюзеляжного реактивного пассажирского самолета С919 в апреле будет отправлен из Шанхая на испытательную базу Дунъин в провинции Шаньдун. Об этом сообщили информагентству Синьхуа в Китайской корпорации коммерческой авиации / COMAC /.

После переоборудования самолет в субботу совершил очередной испытательный полет в Шанхае, где находится корпорация COMAC. Самолет вылетел из шанхайского международного аэропорта Пудун в 07:34 и через два часа одну минуту успешно совершил посадку. За штурвалом лайнера находился командир экипажа Цай Цзюнь

Первый полет второго прототипа самолета С919 состоялся в декабре 2017 года. Перед отправкой на базу Дунъин запланировано еще несколько полетов указанного образца.

По словам Цай Цзюня, в дальнейшем корпорация COMAC приступит к работе по оформлению летной лицензии.

К данному моменту первые два прототипа самолета С919 совершили более 20 полетов. Согласно плану, до начала коммерческой эксплуатации С919 в испытательных полетах будут задействованы шесть самолетов. -0-