Ещё
Второй прототип китайского самолета С919 будет отправлен на испытательную базу в  провинции Шаньдун
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Второй прототип китайского самолета С919 будет отправлен на испытательную базу в  провинции Шаньдун 

ИА Синьхуа 1 час назад
Шанхай, 25 марта /Синьхуа/ — Второй прототип китайского узкофюзеляжного реактивного пассажирского самолета С919 в апреле будет отправлен из Шанхая на испытательную базу Дунъин в провинции Шаньдун. Об этом сообщили информагентству Синьхуа в Китайской корпорации коммерческой авиации /COMAC/.
После переоборудования самолет в субботу совершил очередной испытательный полет в Шанхае, где находится корпорация COMAC. Самолет вылетел из шанхайского международного аэропорта Пудун в 07:34 и через два часа одну минуту успешно совершил посадку. За штурвалом лайнера находился командир экипажа Цай Цзюнь.
Первый полет второго прототипа самолета С919 состоялся в декабре 2017 года. Перед отправкой на базу Дунъин запланировано еще несколько полетов указанного образца.
По словам Цай Цзюня, в дальнейшем корпорация COMAC приступит к работе по оформлению летной лицензии.
К данному моменту первые два прототипа самолета С919 совершили более 20 полетов. Согласно плану, до начала коммерческой эксплуатации С919 в испытательных полетах будут задействованы шесть самолетов. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
ВМС Китая проведут учения в Южно-Китайском море в условиях, приближенных к боевым Индия успешно произвела испытательный пуск сверхзвуковой крылатой ракеты "БраМос" Около 20 боевиков были убиты в южной провинции Афганистана
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МВД и СБ Украины перешли на сторону России607
Москвичей предупредили об опасности1
Британии предложили войти в состав РФ83
«Люди прыгали из окон»: подробности трагедии в Кемерове35
«Люди кричат и выбегают без одежды»: трагедия в Кемерове158
Видео
02:56
В МО прошло заседание по ситуации в «Ядрово»
Общество Экология
03:37
В Кемерове ввели режим ЧС
Пожары Происшествия
06:11
Песков рассказал о симбиозе двух Путиных
Политика
00:16
«Знаете кто сообщил о пожаре? Кассирша!»: подробности пожара в ТЦ
Происшествия Пожары
01:02
В США проходит крупнейшая акция протеста
В мире США
01:22
«Люди кричат и выбегают без одежды»: трагедия в Кемерове
Пожары ДТП
00:59
В России похвастались погубившей «Курск» торпедой
Войска Армия
00:42
Не в пользу Путина: ЦИК о вбросах бюллетеней
Политика Выборы 2018
02:06
«Хамство на грани бандитизма»: Песков о действиях Лондона
Политика
02:32
«Позор!»: Успенская показала разборки в самолете
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение