Военные ЗВО вместе с авиацией начали учения в Ленобласти

По плану маневров, мотострелкам предстоит отработать вопросы блокирования и уничтожения условных незаконных вооруженных формирований.

"Двадцать шестого марта на полигоне Лужский началось тактическое учение с боевой стрельбой с подразделениями мотострелковой бригады ЗВО, дислоцированной в Ленинградской области. На учение привлечено более 2 тысяч военнослужащих, задействовано свыше 700 единиц сухопутной военной техники, а также вертолеты армейской авиации Ми-35 и Ми-8АМТШ, беспилотные летательные аппараты", — сказал Мугинов.

Он отметил, что на завершающем этапе маневров, который пройдет в середине недели, подразделения бригады выполнят боевые стрельбы из вооружения танков Т-72Б3, самоходных гаубиц «Мста-С», буксируемых артиллерийских орудий «Нона-К», реактивных систем залпового огня «Град», «Ураган», «Смерч».