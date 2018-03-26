Военные ЗВО вместе с авиацией начали учения в Ленобласти 

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Подразделения мотострелковой бригады Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной в Ленинградской области, во взаимодействии с армейской авиацией приступили к выполнению тактических задач учений с боевой стрельбой на полигоне Лужский, сообщил РИА Новости в понедельник начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.
По плану маневров, мотострелкам предстоит отработать вопросы блокирования и уничтожения условных незаконных вооруженных формирований.
"Двадцать шестого марта на полигоне Лужский началось тактическое учение с боевой стрельбой с подразделениями мотострелковой бригады ЗВО, дислоцированной в Ленинградской области. На учение привлечено более 2 тысяч военнослужащих, задействовано свыше 700 единиц сухопутной военной техники, а также вертолеты армейской авиации Ми-35 и Ми-8АМТШ, беспилотные летательные аппараты", — сказал Мугинов.
Он отметил, что на завершающем этапе маневров, который пройдет в середине недели, подразделения бригады выполнят боевые стрельбы из вооружения танков Т-72Б3, самоходных гаубиц «Мста-С», буксируемых артиллерийских орудий «Нона-К», реактивных систем залпового огня «Град», «Ураган», «Смерч».