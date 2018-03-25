Исследовательское судно Балтфлота «Адмирал Владимирский» вышло в Индийский океан

КАЛИНИНГРАД , 24 марта. / ТАСС /. Океанографическое исследовательское судно (ОИС) Балтийского флота «Адмирал Владимирский», совершающее дальний гидрографический поход, завершило деловой заход в порт Виктория Республики Сейшельские Острова и вышло в Индийский океан, сообщил ТАСС официальный представитель флота Роман Мартов

"Во время стоянки в самом крупном городе Сейшел, столице этого островного государства в Восточной Африке, экипаж российского исследовательского судна пополнил запасы топлива. Моряки приняли участие в важных памятных и культурных мероприятиях", — сказал он.

Так, члены экипажа «Адмирала Владимирского» отдали почести русскому военному моряку из экипажа крейсера второго ранга «Разбойник» капитану второго ранга Александру Крупенину , похороненному на русском кладбище в городе Виктория в 1906 году.

На борту судна побывали российские дипломаты во главе с послом РФ в Республике Сейшельские Острова Владимиром Белоусом. Для членов экипажа ОИС «Адмирал Владимирский» были устроены автобусные экскурсии по достопримечательным местам города-порта.

"В настоящее время «Адмирал Владимирский» продолжил выполнять исследовательские гидрографические работы в Индийском океане по плану международной экспедиции", — отметил Мартов.