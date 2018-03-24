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Россия обложилась крылатыми ракетами
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Россия обложилась крылатыми ракетами 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В России на всех стратегических направлениях созданы группировки носителей крылатых ракет большой дальности всех видов базирования. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, передает ТАСС.
По его словам, эти группировки способны осуществлять сдерживание в стратегически важных районах.
Герасимов отметил, что время подготовки к боевому применению высокоточного оружия большой дальности удалось сократить в полтора раза. Этому способствовали совершенствование структуры органов управления и внедрение программно-аппаратных комплексов.
Россия обладает носителями крылатых ракет воздушного, морского и наземного базирования. Некоторые из них, в частности ракеты семейства «Калибр» и Х-101, неоднократно применялись в ходе российской военной операции в Сирии. Министр обороны Сергей Шойгу, как сообщал ТАСС, заявлял, что подобное оружие показало высокую эффективность.
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