Названо место испытания крылатых ракет РФ

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«Восток-2018»: эксперт назвал место испытания российских крылатых ракет 

РИА Новости 13 часов назад
Фото: © РИА Новости / Стрингер
Применение группировок крылатых ракет, о которых ранее сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, будет отработано в ходе стратегических учений "Восток-2018", считает военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества", полковник Виктор Мураховский.
Он напомнил, что в 2017 году Генштаб докладывал о создании группировок для обеспечения стратегического сдерживания неядерными силами.
Мураховский отметил, что тогда говорилось, что с подобной задачей могут справиться ракеты "Калибр" морского базирования на кораблях и субмаринах, а также ракеты Х-101 на оснащении дальней авиации.
Неядерное сдерживание
Ранее Герасимов заявил, что в нашей стране на всех стратегических направлениях созданы группировки носителей крылатых ракет большой дальности воздушного и морского базирования.
По словам генерала, последние локальные войны, а также опыт операции в Сирии дали новый импульс для развития системы комплексного поражения противника.
Особое внимание, по словам главы Генштаба, уделяется развитию ракетных комплексов стратегического назначения с повышенной способностью преодоления ПРО, а также новым боевым системам: в том числе гиперзвуковым и высокомобильным подводным средствам доставки ядерного оружия. Они, как отметил Герасимов, не имеют аналогов за рубежом.
Это позволяет перенести основную часть стратегического сдерживания из ядерной сферы в неядерную, заявил генерал.
"Восток-2018"
Стратегические командно-штабные учения (СКШУ) "Восток-2018" пройдут на территории Сибири и Дальнего Востока в августе-сентябре. По плану в них примут участие силы Восточного и Центрального военных округов, Северного флота".
Предыдущие СКШУ на восточном стратегическом направлении проводились в 2014 году. В прошлом году главными военными маневрами стали российско-белорусские стратегические учения "Запад".
Новейшие виды российского вооружения
В начале марта президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию рассказал о новейших образцах оружия, которые позволят надолго обеспечить безопасность страны. Выступление сопровождалось кадрами новой техники и компьютерными моделями ее работы. Позже глава Стратегического командования Пентагона генерал Джон Хайтен признал, что у США эффективных средств защиты против российского гиперзвукового оружия.
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