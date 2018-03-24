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Выездная приемная Минобороны России провела встречи в Крыму
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Выездная приемная Минобороны России провела встречи в Крыму 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Начальник управления по работе с обращениями Наталья Белоусова и ее коллеги пообщались с гражданами в Севастополе, Симферополе и Евпатории.
Обращения крымских военнослужащих нашли адресата — на полуострове выездная приемная Минобороны России провела встречи с отправителями и всеми желающими.
Начальник управления по работе с обращениями Наталья Белоусова и ее коллеги пообщались с гражданами в Севастополе, Симферополе и Евпатории. Символично, что именно в Крыму в 2014 году и родилась такая форма работы.
Представители ведомства организовали и коллективные, и персональные встречи с военнослужащими и членами их семей. В основном, людей интересовали социальные проблемы — военная ипотека, обеспечение служебным жильем и льготы для пенсионеров, а также военное образование.
Ответы на интересующие вопросы, рекомендации и конкретную помощь получили около 1,5 тыс. человек. Наталья Белоусова отметила, что в Севастополе открыта общественная приемная Минобороны РФ, так что работа с обращениями крымчан продолжится на постоянной основе.
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