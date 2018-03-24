Ямальцев пригласили в Качу на столетие авиаполка морской авиации

«Мы ценим нашу дружбу. С 2001 года гарнизон Кача, наш полк и правительство Ямала поддерживают дружеские связи. Они направлены, прежде всего, на обеспечение патриотического воспитания допризывной молодёжи Ямала. Каждый год в нашем полку проходят военно-патриотические сборы юных ямальцев. Мы знакомим их с героической историей города-героя Севастополя , авиации и проводим мероприятия по военно-патриотическому воспитанию детей», — сказал он.

Анатолий Степанов пригласил ямальскую делегацию на юбилей, который пройдёт в Каче 27 апреля и презентовал фотографии полка, на которых показано, как полк открывает авиационную воздушную часть парада, участвует в военно-морском параде ко дню военно-морского флота в Севастополе и другие. В ответ Ирина Соколова презентовала гостям книги «Победа одна на всех», о том, как воевал округ в годы Великой Отечественной войны.

«Каждый пятый ямалец, а это 9 тысяч человек, ушёл на фронт, каждый четвертый не вернулся. По переписи 1939 года в округе была всего 41 тысяча человек. Сейчас здесь живут 550 тысяч северян. Поскольку вы занимаетесь военно-патриотическим воспитанием, думаю, вам будут интересны эти книги», — сказала она.

Отметим, в этом году в Каче установят памятник, посвящённый летчикам Великой Отечественной войны. За основу взяли кабину ИЛ-2, который в прошлом году подняли со дна Керченского пролива. В день 100-летия полка установят закладной камень, а 17 июля в День морской авиации планируют открыть памятник.