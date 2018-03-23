Что происходит с ВМФ России: эксперты в недоумении

Программа строительства военно-морского флота РФ почти полностью провалилась, сообщает журнал «Экспорт вооружений».

После введения в 2014 году санкций, надводные корабли лишились поставок двигателей, которые производились на Украине и в Германии . Предполагается, что их частично заменят на отечественные и китайские, хоть и с некоторой потерей в качестве.

При этом флот был в числе финансовых приоритетов госпрограммы вооружений до 2020 года: на него планировалось выделить 5 трлн рублей из общей суммы в 19 трлн.

Отставить панику

Коллеги из «Экспорта вооружений» зря бьют тревогу, полагает главный редактор журнала «Армия и флот» Дмитрий Шеремецкий.

«Ну и что страшного, если даже кораблестроители не уложатся в строки, предусмотренные программой? В 2020 году жизнь не закончится. В любом случае, лучше дождаться, пока наши заводы станут производить собственные двигатели для судов, чем закупать ненадежные китайские», — сказал он «Ридусу»

Источник в кораблестроительной отрасли также полагает, что тревога насчет провала программы строительства ВМФ России ложная.

Он сообщил «Ридусу» на условиях анонимности, что производство дизельных и газотурбинных двигателей в России налажено на заводах в Ярославле Коломне , и поэтому бросаться в объятия к китайцам у российских военных кораблестроителей нет никакой необходимости.

За паникера ответишь

«Те эксперты, которые благодушно отмахиваются от этой проблемы, занимают позицию, очень похожую на ту, какую проповедуют все российские высокопоставленные чиновники: в 2030 году мы полетим на Луну, а в 2050 — на Марс. А что у нас не когда-то в прекрасном далеко, а вот прямо сейчас ничего не работает, так не надо паниковать. Я такую позицию не разделяю. Корабли должны ходить в море сейчас, а не через десять лет», — сказал он «Ридусу».

В 2016 году Минобороны РФ опубликовало доклад «О комплексной оценке состояния национальной безопасности РФ в области морской деятельности».

Выводы этого документа должны удовлетворить любые точки зрения: как критиков, так и благожелателей: «состояние российского военно-морского флота является удовлетворительным, однако его техническое оснащение вызывает опасения», говорится в нем.

Контр-адмирал Владимир Богдашин сказал тогда «Ридусу», что России очень ощутимо не достает судостроительного потенциала, который остался на Украине.

Таким образом, в заочном споре экспертов «Ридуса» зафиксирована боевая ничья со счетом 2:2.