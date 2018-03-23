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В Крыму предложили создать подводный музей техники
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В Крыму предложили создать подводный музей техники 

ТАСС 2 часа назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 марта. /ТАСС/. Черноморский центр подводных исследований предлагает создать в Крыму подводный музей техники, найденной на дне Черного моря. Об этом в пятницу журналистам сообщил замдиректора по научной работе центра Виктор Вахонеев.
"В ближайшем времени мы вернемся к идее реализации реального подводного музея", — сказал он. " [Подводный музей] — это же очень интересный, привлекательный водный маршрут, где аквалангисты смогут погрузиться и посмотреть. Там могут быть танки, какие-то машины времен Первой и Второй мировых войн, это могут быть самолеты [найденные на дне моря]", — добавил Вахонеев.
По его словам, создать подводный археологический парк ученые Крыма планировали еще в 2015 году, но из-за возникших юридических коллизий процесс приостановили. «С 2015 года мы приостановили этот проект, поскольку есть некие юридические коллизии: акватория является федеральной территорией, а местные органы власти не особо уполномочены в воде. Мы притормозили, чтобы уладить все юридические коллизии, это все нужно согласовать, это все очень длительный процесс», — пояснил Вахонеев.
Он также не исключил, что подобный подводный музей в Крыму создадут при участии специалистов Минобороны РФ. «Насколько нам поведали коллеги, что такие идеи есть и у Минобороны, тут можно идти не пересекаясь, а параллельно или даже совместно», — сказал замдиректора центра.
Вахонеев считает, что создание подводного музея решит проблему с реставрацией техники, найденной на дне Черного моря. «Вопрос реставрации — это огромнейшая проблема. Не всегда есть возможность профинансировать работы. [В таких случаях] можно [на территории подводного музея] затопить какие-то крупногабаритные объекты, которые пока на сегодняшний день нерентабельно восстанавливать, перенести [такие объекты] на единый участок с музейным статусом, обеспечить их охрану и сохранность», — рассказал эксперт. Он также уверен, что создание подводного музея поможет спасти найденную в море технику от «черных археологов».
Черноморский центр подводных исследований создали в 2012 году. Он является на сегодня единственным государственным профильным узкоспециализированным учреждением России в сфере изучения и охраны подводного культурного наследия. Центр является подведомственным учреждением Государственного комитета по охране культурного наследия Республики Крым.
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