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Глава минобороны Британии посетит с визитом Эстонию
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Глава минобороны Британии посетит с визитом Эстонию 

Деловая газета «Взгляд» 15 минут назад
Фото: Военное обозрение
Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон в воскресенье, 25 марта, прилетит с двухдневным визитом в Эстонию, сообщила пресс-служба эстонского военного ведомства.
В воскресенье Уильямсон встретится с министром обороны Эстонии Юри Луйком и личным составом дислоцированного в Тапа батальона НАТО. Вечером того же дня глава минобороны Великобритании встретится с эстонским премьер-министром Юри Ратасом.
В понедельник состоится встреча Уильямсона с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, передает РИА «Новости».
Уильямсон был назначен министром обороны Великобритании в 2017 году, сменив Майкла Фэллона, ушедшего в отставку после скандала с обвинениями в неподобающем поведении при общении с журналисткой.
Боевая батальонная группа НАТО в составе около 1,2 тыс. военнослужащих из Великобритании и Франции была дислоцирована в Тапа в апреле 2017 года. Возглавляет международный батальон Великобритания. В январе 2018 года французский контингент сменили военнослужащие Дании.
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