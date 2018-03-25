Глава минобороны Британии посетит с визитом Эстонию

В воскресенье Уильямсон встретится с министром обороны Эстонии Юри Луйком и личным составом дислоцированного в Тапа батальона НАТО. Вечером того же дня глава минобороны Великобритании встретится с эстонским премьер-министром Юри Ратасом.

Уильямсон был назначен министром обороны Великобритании в 2017 году, сменив Майкла Фэллона , ушедшего в отставку после скандала с обвинениями в неподобающем поведении при общении с журналисткой.