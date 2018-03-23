Атомные подлодки «Антей» модернизируют до уровня сверхзвуковых убийц

Большинство строевых атомоходов должны пройти модернизацию с заменой основного вооружения. Так тяжелые узкоспециализированные ракеты «Гранит» будут заменены на более универсальные и компактные П-800 «Оникс».

Вместо одной ракеты П-700 предполагается устанавливать три П-800. Суммарно, субмарина будет вооружена 72 ракетами «Оникс». По состоянию на начало 2018 года только одна подводная лодка — К-266 «Орел», прошла модернизацию с заменой 24 ракет «Гранит» на 72 ракеты «Оникс».

Ещё три субмарины: К-132 «Иркутск», К-442 «Челябинск», К-186 «Омск», проходят модернизацию.

Также субмарины будут иметь возможность использовать ракеты семейства «Калибр» вместо ракет системы «Оникс».

П-800 «Оникс» — сверхзвуковой убийца

П-800 — новейшая российская сверхзвуковая крылатая ракета. Как и П-700, является противокорабельной.

Ракету отличает высокая универсальность (по сравнению с «Гранитом»), компактность (носителями ракеты являются подвижные береговые ракетные комплексы, малые ракетные корабли, фрегаты, тяжелые истребители). В то же время, ракета имеет сложную траекторию полёта, сверхзвуковую скорость, помехозащищенную аппаратуру. П-800 значительно поднимет боевую мощь субмарин проекта 949А.

Во-первых, 72 ракеты «Оникс» значительно труднее сбить (по причине значительно большего числа атакующих ракет).

Во-вторых, П-800 использует стелс-технологии, снижая таким образом свою радиолокационную заметность. П-800 «Оникс» имеет скорость 3,5 Маха на марше и 2,5 Маха у цели, что больше скорости П-700 «Гранит» (2,5 и 1,5 соответственно).

Краткое описание проекта 949А

Атомные подводные лодки с ракетами крылатыми на борту. Производятся с середины 1980-х. Субмарины относятся к неофициальной категории «убийцы авианосцев».

Субмарины имеют надводное водоизмещение 14000 тонн, подводное составляет 24000 тонн. Субмарины по водоизмещению превосходят американские стратегические атомные подводные лодки «Огайо» (14000 и 18000 тонн соответственно).

Длина субмарины составляет 152 метра, ширина около 30. Максимальная скорость субмарин (в подводном положении) составляет 32 узла в час (около 45 км/ч). Так за одни сутки субмарина способна пройти более тысячи километров, что в условии больших расстояний мирового океана является вполне приемлемым. Рабочая глубина погружения составляет 520 метров.

Предельная глубина погружения составляет 600−620 метров (при погружении глубже предельной глубины корпус субмарины может смяться или треснуть).

Субмарина проекта 949А имеет двухкорпусную конструкцию. Во-первых, такая конструкция повышает крепость подводной лодки и устойчивость к подводным взрывам. Во-вторых, значительно повышается запас плавучести.

Атомоходы проекта 949А предназначены для уничтожения авианосных ударных групп. В базовой версии субмарины вооружены 24 тяжелыми сверхзвуковыми противокорабельными ракетами П-700 «Гранит».