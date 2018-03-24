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СМИ узнали, когда Россия и Турция подпишут договор по С-400
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России объявили дипломатическую войну

СМИ узнали, когда Россия и Турция подпишут договор по С-400 

РИА Новости 16 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Переговоры между Россией и Индией по поставкам зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф» находятся в финальной стадии, подписание контракта может состояться в первую неделю апреля, сообщает издание Economic Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По информации издания, контракт может быть подписан во время первой поездки министра обороны Нирмалы Ситхамаран в Москву в начале апреля. Представители ВВС Индии отмечают, что покупка С-400, разработанных Россией, необходима для устранения возможных угроз со стороны Китая и Пакистана.
Ситхамаран также надеется на продвижение обсуждений о сотрудничестве по разработке истребителей пятого поколения (FGFA), пишет издание.
С-400 «Триумф» — новейшая зенитная ракетная система большой дальности. Предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, а также может применяться против наземных объектов. Дальность действия С-400 достигает 400 километров, она способна уничтожать цели на высоте до 30 километров. На вооружении российской армии с 2007 года.
Проект FGFA — часть проводимой нынешним индийским правительством политики Make in India. С российской стороны разработчиком выступает ОКБ имени Сухого, с индийской — компания Hindustan Aeronautics. Ранее издание Economic Times сообщило, что соглашение по опытно-конструкторским работам будет рассчитано на шесть лет, а Индия и Россия вложат по 4 миллиарда долларов в разработку опытного образца. При этом общая стоимость производства 127 истребителей оценивается в 25 миллиардов долларов.
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