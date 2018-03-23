Под Москвой танки отразили налет беспилотников

Танкисты Кантемировской дивизии выступили в необычной роли ПВО. По дороге на учение экипажам Т-72 успешно отразили массированный налет беспилотных летательных аппаратов, сообщили в штабе Западного военного округа.

Батальонное учение с боевой стрельбой прошло на подмосковном полигоне. Однако тренироваться танкисты начали уже по дороге туда, отбиваясь от диверсионных групп, преодолевая участки, условно зараженные боевыми отравляющими веществами и реагируя на команду "Воздух!".

— Особенностью учения стало ведение артиллерийского огня на дистанции до восьми километров по ненаблюдаемой цели. Танки в этом случае выступили в роли разведчиков и указателей целей для гаубиц. Танковые приборы наведения позволяют применять эту тактику и ночью, — рассказал начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов. Отбившись от беспилотников, Т-72 совместно с артиллерией провели наступление, разгромив вражескую бронетехнику.

Также в ходе маневров было отработано взаимодействие танковых и приданных подразделений, занятие выходных рубежей и маскировка позиций. В учении задействовали более 300 военнослужащих и около полусотни единиц боевой техники. Справка "РГ"

Для борьбы с летательными аппаратами танк Т-72 оснащен крупнокалиберным пулеметом НСВТ-12,7 "Утес" с боекомплектом 300 патронов. Наводит пулемет командир танка, высунувшись из люка. Дальность стрельбы по низколетящим целям — 1500 метров.