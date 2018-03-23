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Ученые установили имя летчика самолета, который нашли в Керченском проливе
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Ученые установили имя летчика самолета, который нашли в Керченском проливе 

РИА Новости 1 час назад
Фото: sevastopolnews.info
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар — РИА Новости. Ученые смогли установить имя летчика советского истребителя, участника Керченско-Эльтигенской десантной операции 1943 года, который был поднят со дна Керченского пролива в 2017 году, сказал на пресс-конференции в Симферополе научный сотрудник Черноморского центра подводных исследований Павел Горбунов.
Советский самолет времен Великой Отечественной войны — одномоторный истребитель Р-40, известный как «Киттихаук», был поднят в мае 2017 года со дна Керченского пролива. Это самолет американского производства, поставленный на вооружение советских войск по ленд-лизу. Он пролежал на дне Керченского пролива более 70 лет. Боевая машина служила в штурмовом авиаполку ВВС Черноморского флота СССР и принимала участие в Керченско-Эльтигенской десантной операции в 1943 году.
"Нам удалось восстановить судьбу летчика этого самолета. Пилотировал самолет лейтенант Николай Семенович Крайний. Самолет был подбит в крыло, летчику удалось приводниться, и на надувной лодочке летчик дрейфовал в проливе. Это произошло 15 ноября 1943 года", — сказал Горбунов.
Крайнего спас его лучший друг и земляк из Ставропольского края — летчик Александр Карпов. Узнав о сбитом самолете друга, Карпов вызвался найти его и, пролетая над проливом, увидел лодку Крайнего, и направил к нему спасательный катер. Интересна судьба обоих летчиков, отметил ученый. Спустя несколько месяцев история со спасением летчика его другом повторилась в операции по освобождению Крыма в районе мыса Тарханкут на западе полуострова.
"В апреле 1944 года Крайнего вновь сбивают, он вновь приводнился, к нему направили спасательный катер. А поиски вновь обеспечивал Александр Карпов. Во время поисков Карпов сбил немецкий гидроплан, который был послан для того, чтобы взять в плен сбитого советского летчика. В результате Крайний был спасен, а кроме того были взяты в плен четыре немецких летчика со сбитого гидроплана. История, которая заслуживает съемок остросюжетного фильма", — рассказал Горбунов.
Оба летчика прожили долгую жизнь: Крайний умер в 1991 году и похоронен в Минводах, а его спаситель Карпов, Герой Советского Союза, умер в 1996-м и похоронен в Санкт-Петербурге, уточнил ученый.
Керченский и Таманский полуострова — зона интенсивных боев в годы Великой Отечественной войны. В период с 31 октября по 11 декабря 1943 года в Керченском проливе развернулась одна из крупнейших десантных операций в истории ВОВ — Керченско-Эльтигенская, когда советские войска предприняли попытку отбить Керченский полуостров у гитлеровской армии. В той операции с советской стороны участвовало более 130 тысяч бойцов, свыше 250 кораблей и больше тысячи самолетов.
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