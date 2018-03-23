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Российские и белорусские ВДВ уничтожили «боевиков»
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В ходе учений российские и белорусские десантники уничтожили прорвавшихся боевиков 

ТК «Звезда» 48 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Пока патрульные группы и спецназ сдерживали «террористов» на подступах к лагерю, бронегруппа обошла боевиков и открыла по ним шквальный огонь.
Российские и белорусские военнослужащие в Ульяновской области в ходе учений прикрывали лагерь беженцев от условных террористических групп.
Во время гуманитарной миссии спецназ ССО Белоруссии и ВДВ России пресёк попытку скрытного проникновения в лагерь боевиков.
После обнаружения НВФ бронегруппа миротворческого контингента на БМД-4М и БТР-МДМ с артиллерийской батарей «Нона» была переброшена в окрестности лагеря.
Пока патрульные группы и спецназ сдерживали «террористов» на подступах к лагерю, бронегруппа обошла боевиков и открыла по ним шквальный огонь.
Во время боя военные медики из состава миротворческого контингента, задействовав БТР-МДМ и снегоходы, эвакуировали из лагеря раненых беженцев. Их вывезли в полевой медпункт и оказали первую медицинскую помощь.
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