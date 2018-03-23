В Хабаровском крае прошли учения мотострелков

Военнослужащие отработали задачи по ведению обороны и переходу в контратаку, остановив продвижение техники и живой силы условного противника.

Хабаровском крае на одном из специализированных полигонов проведены боевые стрельбы подразделений мотострелкового соединения Восточного военного округа.

Мотострелки отработали задачи по ведению обороны и переходу в контратаку, остановив продвижение техники и живой силы условного противника.

На данном этапе учения мотострелковые подразделения под прикрытием танков Т-72Б уничтожили мишени, имитирующие живую силу и бронетехнику условного противника.

Огневую поддержку оказали артиллерийские расчеты, уничтожившие «противника» с применением самоходных гаубиц «Гвоздика» и реактивных систем залпового огня «Град», корректировал огонь артиллерии расчет БЛА «Орлан 10».

Также военнослужащими гранатометных и огнеметных подразделений с применением гранатометов РПГ-7В, АГС-17 «Пламя» и минометов «Поднос» были отработаны задачи по уничтожению мобильных групп условного противника.

Также подразделения успешно отработали нормативы по совершению марша на штатной технике в заданный район, отработке задач по инженерному оборудованию огневых позиций на неподготовленной местности, организации связи между подразделениями с использованием современных подвижных радиостанций Р-166 на шасси БТР-80 и КАМАЗ.

К мероприятиям боевой подготовки было привлечено около 800 человек, задействовано свыше 160 единиц техники.