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В Хабаровском крае прошли учения мотострелков
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В Хабаровском крае прошли учения мотострелков 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Военнослужащие отработали задачи по ведению обороны и переходу в контратаку, остановив продвижение техники и живой силы условного противника.
В Хабаровском крае на одном из специализированных полигонов проведены боевые стрельбы подразделений мотострелкового соединения Восточного военного округа.
Мотострелки отработали задачи по ведению обороны и переходу в контратаку, остановив продвижение техники и живой силы условного противника.
На данном этапе учения мотострелковые подразделения под прикрытием танков Т-72Б уничтожили мишени, имитирующие живую силу и бронетехнику условного противника.
Огневую поддержку оказали артиллерийские расчеты, уничтожившие «противника» с применением самоходных гаубиц «Гвоздика» и реактивных систем залпового огня «Град», корректировал огонь артиллерии расчет БЛА «Орлан 10».
Также военнослужащими гранатометных и огнеметных подразделений с применением гранатометов РПГ-7В, АГС-17 «Пламя» и минометов «Поднос» были отработаны задачи по уничтожению мобильных групп условного противника.
Также подразделения успешно отработали нормативы по совершению марша на штатной технике в заданный район, отработке задач по инженерному оборудованию огневых позиций на неподготовленной местности, организации связи между подразделениями с использованием современных подвижных радиостанций Р-166 на шасси БТР-80 и КАМАЗ.
К мероприятиям боевой подготовки было привлечено около 800 человек, задействовано свыше 160 единиц техники.
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