Зенитчики ВВО произвели боевые пуски ракет на полигоне в Бурятии

УЛАН-УДЭ , 23 марта. / ТАСС /. Зенитчики Восточного военного округа (ВВО) произвели боевые пуски ракет в рамках масштабного полевого выхода на полигоне Телемба в Бурятии . Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе ВВО. На полигон прибыли около двух тысяч военнослужащих.

"Расчеты комплексов С-300 в рамках полевого выхода выполнили первые боевые пуски ракет, поразив мишени, имитирующие летательные аппараты условного противника. Для создания мишенной обстановки производятся запуски имитационных воздушных целей, в частности малоразмерных мишеней типа «Саман», «Кабан», «Стриж», «Пенсне», — сообщили в ВВО.

В пресс-службе отметили, что пуски ракет также проведут расчеты зенитно-ракетных комплексов «Оса» и «Тор-М2У».