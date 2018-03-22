«Свободная охота» асов. Как в годы войны защищал небо 19-й авиационный полк

«Истребитель-охотник — это высшая форма боевой деятельности воздушного бойца. Его задача — найти противника, сбить, а самому не понести поражения. Его девиз — НАШЁЛ, СБИЛ, УШЁЛ», — писал в своей книге «Тактика истребительной авиации» маршал авиации, лётчик-ас Александр Покрышкин . Ставший первым в истории военноначальником, трижды Героем Советского Союза, Александр Иванович описал способ боевых действий, который в годы войны использовал 19-й Краснознамённый истребительный авиационный полк (киап), прозванный в народе полком «свободных охотников».

В его состав входили пилоты, обладавшие уникальными навыками и колоссальным опытом — настоящие асы.

О таких людях Александр Покрышкин говорил: «Используя исключительную хитрость и владение своей машиной, летчик смело и уверенно поражает противника, молниеносно и внезапно. У аса сильно развиты инициатива и сообразительность, уверенность в себе и в свои принятые решения. Растерянность и паника чужды для аса».

Будущий полк асов был создан в 1938-м на базе 58-й и 70-й истребительных эскадрилий и 33-й отдельной разведывательной эскадрильи. В его состав вошли пилоты, уже воевавшие в Испании

Когда началась война, 19-ый истребительный авиационный полк вошел в состав 7-го истребительного авиационного корпуса ПВО. Его командиром стал Андрей Ткаченко , имевший к тому моменту звание Героя Советского союза. Под его командованием он совершил 3145 боевых вылетов и провёл 415 воздушных боёв, в ходе которых были уничтожены 116 самолётов противника. Но и потери среди советских летчиков были существенные: в боях с противником смертью храбрых погибли 17 лётчиков, еще 13 не вернулись с боевых заданий.

Одним из них был 24-летний Виктор Клыков. 20 июля 1941 года на подступах к Ленинграду на повреждённом самолёте он протаранил вражеский истребитель.

Бой разворачивался на высоте 2000 метров. Подбив пулемётной очередью один из «мессершмиттов», он заметил в небе второй немецкий истребитель, но было уже поздно — враг открыл по нему огонь. Меткие выстрелы привели к тому, что мотор у Клыков задымился, возник пожар, подбиравшийся все ближе к кабине пилота. Несмотря на критическую ситуацию, Виктор продолжил преследовать врага, который попытался скрыться в облаках. Отстегнул привязные ремни, он направил воздушное судно прямо на «Мессершмитт-110». Тому не удалось уйти от погони: самолет Клыкова врезался в него, отрубив хвостовое оперение.

Удар был такой силы, что советского летчика выбросило из кабины. Падая с высоты, он успел выдернуть кольцо парашюта, что спасло ему жизнь. Раненый боец приземлился на поле, где его нашли колхозники и доставили в больницу. После выздоровления Клыков вернулся в полк и продолжал защищать Ленинград.

Последний его боевой вылет был совершен 6 октября 1941 года. После этого вылета он не вернулся на аэродром.

Три ордена летчика Беликова

Одним из лучших пилотов 19-го истребительного авиационного полка был Олег Беликов, выпускник Качинской военной авиационной школы лётчиков, вступивший в действующую армию с первых же дней Великой Отечественной войны.

Его подвиги происходили на Южном фронте, где его эскадрилья наносила удары по колоннам танковых соединений врага в районах Армавира Невинномысска , а также принимала участие в боях за Ростов-на-Дону.

Всего за девять месяцев Беликов был дважды удостоен ордена Красного Знамени. Как-то в июле 42-го его эскадрилья вступила в бой с 30 вражескими бомбардировщиками, которые стремились прорваться к Ростову-на-Дону. Итогом поединка стало то, что 6 вражеских самолетов были уничтожены. Те же бомбардировщики, которые пытались спастись бегством, были вынуждены сбросить бомбы в расположение своих же войск.

Не остался незамеченным и боевой вылет Олега в феврале 43-го. Во время разведки он обнаружил аэродром, на котором стояли 70 вражеских самолетов. Вернулся он туда уже со штурмовой группой, которая полностью разрушила объект вместе с находившейся там техникой.

В учебники истории вошла «свободная охота» Беликова в районе Городенка в мае 44-го. Выйдя на перехват группы вражеских бомбардировщиков, Беликов и еще пять Ла-5 заметили в небе 9 бомбардировщиков и приняли решение атаковать их. На первом же заходе они сбили три немецких Ю-87, остальных же начали преследовать. Те попытались оторваться от преследования, беспорядочно сбросив бомбы, но безрезультатно. Неожиданно из-за облаков появилась вторая группа Ю-87, спешившая на помощь первой. В небе развернулся страшный бой, в котором было уничтожено шесть бомбардировщиков.

К августу 1944 года капитан Беликов совершил уже 635 успешных боевых вылетов.

От «свободных охотников» до «Небесных гусар»

По официальным данным, в годы Второй Мировой элитный полк выполнил почти 10 тысяч боевых вылетов. В разные годы там служили 29 Героев Советского Союза. В их числе — трижды Герой Советского Союза Иван Кожедуб , дважды Герой Советского Союза космонавт Павел Попович и Герой России космонавт Валерий Корзун