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Весной 2018 года в армию призовут 300 жителей Балашихи
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Весной 2018 года в армию призовут 300 жителей Балашихи 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
300 жителей Балашихи планируют призвать на службу в Вооруженные силы РФ в ходе весенней кампании 2018 года. Об этом сообщил глава городского округа Сергей Юров.
В ходе весенней призывной кампании 2018 года мы планируем призвать на срочную службу в ряды Вооруженных сил России 300 молодых людей из Балашихи. Они будут проходить службу в Западном военном округе: Нижнем Новгороде, Вологде, Воронеже, Липецке.
Кто-то  из новобранцев останется служить в Балашихе
Сергей Юров.
Он добавил, что в ходе осенней призывной кампании 2017 года в Вооруженные силы России отправились служить около 400 человек.
Весенний призыв 2018 года в Вооруженные силы РФ будет проходить с 1 апреля по 15 июля. Срок службы составит 12 месяцев.
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