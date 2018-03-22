Весной 2018 года в армию призовут 300 жителей Балашихи

300 жителей Балашихи планируют призвать на службу в Вооруженные силы РФ в ходе весенней кампании 2018 года. Об этом сообщил глава городского округа Сергей Юров.

В ходе весенней призывной кампании 2018 года мы планируем призвать на срочную службу в ряды Вооруженных сил России 300 молодых людей из Балашихи. Они будут проходить службу в Западном военном округе: Нижнем Новгороде, Вологде , Воронеже, Липецке

Кто-то из новобранцев останется служить в Балашихе

Он добавил, что в ходе осенней призывной кампании 2017 года в Вооруженные силы России отправились служить около 400 человек.

Весенний призыв 2018 года в Вооруженные силы РФ будет проходить с 1 апреля по 15 июля. Срок службы составит 12 месяцев.