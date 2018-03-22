Разработчик раскрыл подробности о самой мощной российской торпеде

В новом выпуске программы «Военная приемка», посвященном подводным лодкам проекта 971 разработчик рассказал о самой мощной российской торпеде калибра 650 мм, которая не имеет аналогов в мире.

На западе торпед подобного калибра не создавалось, рассказал начальник отдела перспективного планирования концерна «Гидроприбор» Глеб Тихонов.

«Торпеда № 65-76 не имеет аналогов в мире и уникальна по своим характеристикам (скорости, дальности и по запасу взрывчатки). Одно такое изделие способно потопить авианосец», — сообщил Тихонов.

Торпеда «Кит» № 65-76 разработана в ленинградском ЦНИИ «Гидроприбор» на рубеже 1960-1970-х годов.

Создана для уничтожения крупных надводных целей противника (авианосцев и других кораблей противника).