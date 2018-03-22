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«Мрия» совершила первый полет после ремонта и модернизации
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«Мрия» совершила первый полет после ремонта и модернизации 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: ИноСМИ
Украинский самолет Ан-225 «Мрия» совершил первый полет после ремонта и модернизации. Пилоты подняли «Мрию» на высоту около 12 км, где провели тестирование нового навигационного оборудования. После двухчасового полета «Мрия» вернулась на аэродром в Гостомеле.
«Наши конструкторы внедрили очередную серию доработок в части авионики, такая модернизация идет непрерывно», — пояснил директор авиакомпании «Авиалинии Антонова» Михаил Харченко.
«Полет прошел очень хорошо, оборудование работает просто замечательно. Удивительно, самолет не летал полтора года, но он хоть сегодня готов в коммерческий рейс», — рассказал командир экипажа Дмитрий Антонов.
Напомним: самолет готовят к выполнению коммерческих рейсов в Азию, которые должны начаться уже в начале апреля.
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