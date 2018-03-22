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Танковые батальоны повысят огневую мощь ВДВ, заявил военный эксперт
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Танковые батальоны повысят огневую мощь ВДВ, заявил военный эксперт 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Танковые батальоны, которые будут созданы в 2018 году в составе российских Воздушно-десантных войск, повысят огневую мощь ВДВ и позволят «крылатой пехоте» еще эффективнее решать боевые задачи в любых зонах конфликтов, заявил РИА Новости в четверг член экспертного совета коллегии ВПК Виктор Мураховский.
Ранее российские СМИ опубликовали информацию со ссылкой на Минобороны РФ, согласно которой, до конца 2018 года в двух десантно-штурмовых дивизиях — 7-й новороссийской и 76-й псковской — появится по одному танковому батальону. На вооружение этих частей поступят модернизированные Т-72Б3. После опытной эксплуатации бронетехники в двух дивизиях будет принято решение о создании танковых подразделений и в других соединениях ВДВ.
"Десантно-штурмовые подразделения и части рассматриваются как ключевой элемент сил быстрого реагирования. То есть речь идет, по сути, о высокомобильных сухопутных подразделениях, готовых немедленно приступить к выполнению задач в зонах возможных конфликтов", — отметил собеседник агентства.
Эксперт пояснил, что танковые подразделения ВДВ могут десантироваться посадочным способом (не сбрасываясь на парашютной системе, а доставляясь в район конфликта на тяжелых транспортных самолетах типа «Руслан») или не десантироваться вовсе, а оперативно перебрасываться в район боевых действий. Мураховский напомнил, что ВДВ и раньше усиливали танками, однако в тех военных операциях им придавали части из состава сухопутных войск.
"Мы видим по опыту Афганистана и Чечни, что если десантники участвовали в общевойсковом бою, то им приходилось всегда придавать танки. Однако приданные танки с экипажами сухопутных войск и танки со своими обученными специфике применения десантно-штурмовых соединений специалистами это две большие разницы", — сказал Мураховский.
Ранее занимавший тогда пост командующего ВДВ Владимир Шаманов заявил, что танковые роты будут развернуты во всех шести десантно-штурмовых соединениях Воздушно-десантных войск России. Впоследствии заместитель командующего ВДВ генерал-лейтенант Андрей Холзаков заявлял РИА Новости, что в 2017 году две из них будут переформированы в батальоны.
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