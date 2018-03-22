Танковые батальоны повысят огневую мощь ВДВ, заявил военный эксперт

МОСКВА , 22 мар — РИА Новости . Танковые батальоны, которые будут созданы в 2018 году в составе российских Воздушно-десантных войск, повысят огневую мощь ВДВ и позволят «крылатой пехоте» еще эффективнее решать боевые задачи в любых зонах конфликтов, заявил РИА Новости в четверг член экспертного совета коллегии ВПК Виктор Мураховский

Ранее российские СМИ опубликовали информацию со ссылкой на Минобороны РФ , согласно которой, до конца 2018 года в двух десантно-штурмовых дивизиях — 7-й новороссийской и 76-й псковской — появится по одному танковому батальону. На вооружение этих частей поступят модернизированные Т-72Б3. После опытной эксплуатации бронетехники в двух дивизиях будет принято решение о создании танковых подразделений и в других соединениях ВДВ.

"Десантно-штурмовые подразделения и части рассматриваются как ключевой элемент сил быстрого реагирования. То есть речь идет, по сути, о высокомобильных сухопутных подразделениях, готовых немедленно приступить к выполнению задач в зонах возможных конфликтов", — отметил собеседник агентства.

Эксперт пояснил, что танковые подразделения ВДВ могут десантироваться посадочным способом (не сбрасываясь на парашютной системе, а доставляясь в район конфликта на тяжелых транспортных самолетах типа «Руслан») или не десантироваться вовсе, а оперативно перебрасываться в район боевых действий. Мураховский напомнил, что ВДВ и раньше усиливали танками, однако в тех военных операциях им придавали части из состава сухопутных войск.

"Мы видим по опыту Афганистана Чечни , что если десантники участвовали в общевойсковом бою, то им приходилось всегда придавать танки. Однако приданные танки с экипажами сухопутных войск и танки со своими обученными специфике применения десантно-штурмовых соединений специалистами это две большие разницы", — сказал Мураховский.